Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 17. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Ihnen gelingt heute endlich ein Durchbruch. Sie dürfen allerdings nicht versuchen, ihn zu erzwingen. Die Hindernisse auf Ihrem Weg werden sich von selbst in Luft auflösen.

Horoskop morgen: Stier

Beurteilen Sie einen Menschen, den Sie heute kennen lernen, nicht nach dem ersten Eindruck. Schauen Sie hinter die Maske! Abends finden Sie notwendige Entspannung.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie können heute Ihre Dankbarkeit für eine frühere Gefälligkeit beweisen. Der Abend steckt voller Emotionen – ein Wechselbad der Gefühle steht Ihnen bevor.

Horoskop morgen: Krebs

Sie können sich auf einen sehr erfolgreichen Tag freuen. Der Nachmittag ist günstig, um ein neues Projekt zu starten. Sie können schon abends die ersten Erfolge feiern.

Horoskop morgen: Löwe

Ein Rückschlag am Nachmittag sollte die Stimmung nicht vermiesen. Halten Sie an Ihrem Kurs fest! Am Abend sorgt eine gute Nachricht für bessere Laune.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie sehen jetzt Ihre langfristige Perspektive wieder viel klarer. Nehmen Sie eine Anregung am späten Vormittag an. Abends sollten Sie sich nicht zu Exzessen verleiten lassen.

Horoskop morgen: Waage

Seien Sie heute geistesgegenwärtig! Sie müssen sich auf wechselnde Situationen rasch einstellen und richtig handeln. Lassen Sie sich nicht zu sehr von Stimmungen leiten.

Horoskop morgen: Skorpion

Halten Sie sich heute den ganzen Tag über handlungsbereit! Sie können in Situationen geraten, in denen Sie schnell reagieren müssen. Seien Sie geistesgegenwärtig!

Horoskop morgen: Schütze

In der Familie und in der Partnerschaft kann es heute immer wieder Unstimmigkeiten und Konflikte geben. Seien Sie tolerant, nutzen Sie eine Gelegenheit zur Versöhnung.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sollten sich heute den Folgen aus einer Handlung der Vergangenheit stellen. Ignorieren Sie sie nicht länger! Die Abendstunden verbringen Sie dann erleichtert.

Horoskop morgen: Wassermann

Widerspruch und Widerstand vertragen Sie heute schlecht. Dennoch sollten Sie kompromissbereit sein, um Konflikte zu vermeiden. Überfordern Sie niemanden!

Horoskop morgen: Fische

Vertrauen Sie heute auf Ihre Erfahrung, wenn sich eine neue Herausforderung stellt. Es wäre zu kraftraubend, neue Wege zu suchen. Machen Sie es sich abends schön!