Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Horoskop für Samstag, 7. März 2026

Horoskop für Samstag, 7. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Tun Sie tagsüber, was getan werden muss, ohne lange nachzufragen oder abzuwägen. Abends finden Sie zur Ruhe. Nutzen Sie eine Chance, sich auf lange Sicht zu verbessern!

Horoskop morgen: Stier

Den Morgen und den Vormittag müssen Sie irgendwie durchhalten. Lassen Sie sich von anderen nicht provozieren. Abends sollten Sie sich körperlich nicht zu viel zumuten.

Horoskop morgen: Zwillinge

Nehmen Sie sich vor, sich von der Unruhe, die heute herrscht, nicht anstecken zu lassen. Am späten Vormittag sollten Sie Ihr Geld nicht unsinnig ausgeben. Verschwenden Sie nichts!

Horoskop morgen: Krebs

Bringen Sie sich am Morgen mit Bewegung in Schwung, sonst kommen Sie heute gar nicht auf Touren. Sie versäumen nichts, wenn Sie früh schlafen gehen. Gönnen Sie sich Ruhe!

Horoskop morgen: Löwe

Es liegt heute an Ihnen, eine verfahrene Situation zu retten und positive Impulse zu geben. Vor allem über Mittag haben Sie die Chance, zwei streitende Parteien zu einigen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Stellen Sie sich heute mehr auf andere ein, wenn Sie Reibereien vermeiden möchten. Am frühen Nachmittag ergibt sich trotz anfänglicher Widerstände eine gute Gelegenheit für Sie.

Horoskop morgen: Waage

Lassen Sie sich heute von Ihren Wünschen und Hoffnungen motivieren, glauben Sie an sich! Am späten Vormittag und über die Mittagszeit haben Sie Chancen auf schnelle Erfolge.

Horoskop morgen: Skorpion

Morgens und vormittags haben Sie hervorragende Möglichkeiten in allen Bereichen. Packen Sie an, was der Lösung oder Weiterentwicklung bedarf, pokern Sie ruhig etwas höher!

Horoskop morgen: Schütze

Sie sollten es sich gern gefallen lassen, wenn andere für Sie Ordnung machen oder Ihnen helfen, Struktur in Ihre Angelegenheiten zu bringen. Treten Sie abends nicht zu kämpferisch auf.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sind heute ein bisschen zu unruhig und zu ungeduldig. Drängen Sie niemanden, handeln Sie nicht voreilig! Am späteren Abend kommen Sie einem anderen Menschen näher.

Horoskop morgen: Wassermann

Am späten Vormittag sollten Sie die Augen offen halten. Nutzen Sie eine Situation, um entscheidende Fortschritte zu machen. Genießen Sie den Abend in Ruhe!

Horoskop morgen: Fische

Die Stimmung für Sie ist heute günstig, Sie sollten ohne Hilfe zurechtkommen. Gehen Sie abends auf Herausforderungen gar nicht erst ein, umso schneller beruhigt sich alles.