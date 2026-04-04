Horoskop: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 4. April 2026

Horoskop heute: Widder

Vormittags bewegt sich wenig. Unterschwellig kann sich aber ein starker Tatendrang aufbauen, der nachmittags nicht mit Ihnen durchgehen darf. Nehmen Sie Rücksicht auf andere!

Horoskop heute: Stier

Sie kommen nach den Aufregungen der letzten Tage heute innerlich wieder zur Ruhe. Ziehen Sie eine ungeschönte Bilanz der Vorkommnisse, richten Sie sich gegebenenfalls neu aus!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie können am Vormittag in jeder Hinsicht erfolgreich sein. Suchen Sie die Nähe eines Menschen, der Sie schätzt und fördert! Handeln Sie über Mittag schnell und entschlossen.

Horoskop heute: Krebs

Übertriebene Erwartungen können heute zu einer Enttäuschung führen. Nachmittags sollten Sie versuchen, Zeit zu gewinnen, wenn andere Sie unter Druck setzen möchten.

Horoskop heute: Löwe

Sie neigen heute dazu, sich in einen Irrtum zu verrennen und sich mit anderen anzulegen. Halten Sie Abstand, handeln Sie besonnen. Versuchen Sie abends, zur Ruhe zu kommen!

Horoskop heute: Jungfrau

Bleiben Sie heute geduldig und nachsichtig, wenn andere Ihrem Tempo nicht folgen können. Vor allem am Abend dürfen Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen. Gewähren Sie Freiräume!

Horoskop heute: Waage

Heute sollten Sie sich besonders diplomatisch verhalten, wenn es Ihnen auch manchmal schwerfallen mag. Beteiligen Sie sich am späten Vormittag nicht an einer Intrige.

Horoskop heute: Skorpion

Gehen Sie heute einer diffusen Ahnung auf den Grund. Beseitigen Sie Unklarheiten. Sie können bis zum frühen Abend etwas Wichtiges herausgefunden haben.

Horoskop heute: Schütze

Versuchen Sie heute nicht, Ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen. Sie würden wohl nur abgleiten. Am Abend sollten Sie jemanden deutlich spüren lassen, dass er für Sie wichtig ist.

Horoskop heute: Steinbock

Machen Sie sich einen schönen Tag, indem Sie alleine oder mit einem harmonisch gestimmten Menschen etwas unternehmen. Meiden Sie alles, was nach Ränkespielen riecht!

Horoskop heute: Wassermann

Morgens kommt Ihnen eine gute Idee. Halten Sie sie fest und bauen Sie sie aus. Überlegen Sie, wie Sie aus eigener Kraft zu mehr persönlicher Freiheit kommen können.

Horoskop heute: Fische

Nutzen Sie den Vormittag, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Nachmittags fällt Ihre Leistungskurve ab. Machen Sie Ruhepausen. Zeigen Sie abends Ihre Leidenschaft!