Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 9. Februar 2026

Horoskop morgen: Widder

Nutzen Sie die Zeit bis mittags für wichtige Unternehmungen und Erledigungen. Nachmittags kann es mit anderen zu Reibereien kommen. Lassen Sie sich nicht provozieren!

Horoskop morgen: Stier

Lehnen Sie sich bis zum frühen Nachmittag nicht zu sehr auf. Schlucken Sie Aggressionen lieber herunter. Nachmittags dürfen Sie eine gute Idee nicht vorzeitig ausplaudern!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie sollten sich heute Gedanken machen, wie Sie an mehr Geld kommen könnten. Nachmittags und abends bekommen Sie dahingehend auch wertvolle Anregungen von anderen.

Horoskop morgen: Krebs

Bleiben Sie am Ball, wenn es um die Umsetzung langfristiger Vorhaben geht. Vormittags haben Sie einen Einfall, der Ihren Erfolg festigt. Wirken Sie abends mit anderen zusammen.

Horoskop morgen: Löwe

Sie lassen sich jetzt sehr leicht motivieren und von der Begeisterung anderer anstecken. Nachmittags können Sie so zu sehr schönen Erfolgen kommen. Sie finden Hilfe bei anderen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie finden heute jemanden, der Sie perfekt ergänzt und der ihnen geben kann, was Ihnen fehlt. Gehen Sie am frühen Abend unter die Leute, verstecken Sie sich nicht!

Horoskop morgen: Waage

Mit Ihren Ideen finden Sie bei anderen nicht den erwarteten Anklang. Behalten Sie sie vorläufig für sich. Nachmittags kann sich ein vorbereitendes Gespräch dennoch lohnen.

Horoskop morgen: Skorpion

Übertriebene Erwartungen führen Sie heute in die Irre. Vorsicht, wenn man Ihnen erstaunlich zuvorkommend begegnet! Abends kann ein Blick hinter die Kulissen enttäuschen.

Horoskop morgen: Schütze

Ein guter Tag für Sie, wenn Sie sich flexibel auf Veränderungen einstellen. Am frühen Nachmittag nichts versprechen! Abends können Sie mit der Unterstützung durch andere rechnen.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sollten sich heute nicht zu einer Versprechung oder einer Zusage zwingen lassen, gewinnen Sie Zeit! Am späteren Abend haben Sie die geeigneten Gegenargumente parat.

Horoskop morgen: Wassermann

Gehen Sie Streitigkeiten, mit denen Sie nichts zu tun haben, lieber aus dem Weg. Reiben Sie sich nicht auf, sparen Sie Ihre Kräfte. Am Abend sollten Sie einen Fehler verzeihen.

Horoskop morgen: Fische

Nutzen Sie diesen Tag zur Erledigung schriftlicher Arbeiten. Schreiben Sie fällige Briefe, führen Sie Gespräche! Vormittags kommt man Ihnen in einer wichtigen Sache entgegen.