Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 26. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Tagsüber sollten Sie andere nicht abbremsen. Wenn Sie dem Tempo nicht folgen können, bleiben Sie lieber etwas im Hintergrund. Abends können Sie wertvolle Gespräche führen.

Horoskop morgen: Stier

Vormittags sind Sie ruhig und ausgeglichen. Gehen Sie auf andere zu, führen Sie Gespräche. Ab dem frühen Nachmittag sollten Sie sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

In der Liebe können heute Differenzen entstehen. Lassen Sie Ihrem Partner mehr Freiraum. Versuchen Sie nicht, Nähe zu erzwingen. Mit Großzügigkeit retten Sie die Situation.

Horoskop morgen: Krebs

Nehmen Sie sich für heute nicht zu viel vor. Meiden Sie körperliche Anstrengungen, Sie ermüden rascher als gewöhnlich. Lassen Sie sich am Nachmittag nicht unter Druck setzen.

Horoskop morgen: Löwe

Behalten Sie Ihre Absichten heute für sich, reden Sie nicht über ungelegte Eier. Vor allem abends ist die Gefahr groß, dass Ihre Gedanken nur zerredet und zerpflückt werden.

Horoskop morgen: Jungfrau

Lassen Sie sich heute kein Geheimnis entlocken. Vor allem mittags besteht die Gefahr, dass Sie mehr sagen, als gut ist. Machen Sie sich abends eine schöne Zeit zu zweit!

Horoskop morgen: Waage

Treffen Sie jetzt keine Entscheidungen von größerer Tragweite. Die Gefahr, dass Sie sich irren, ist zu groß. Nachmittags haben Sie eine Idee, wie Sie zu mehr Geld kommen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben einen guten und erfolgreichen Tag vor sich, sollten sich aber in allem nur auf sich selbst verlassen! Nachmittags müssen Sie zu einer Zusage stehen.

Horoskop morgen: Schütze

Setzen Sie heute einen Entschluss besonnen um. Denken Sie auch an zunächst unwichtig scheinende Details! Am frühen Abend sollten Sie auf Ihre innere Stimme hören.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie haben heute die Zeit, ein größeres Vorhaben der kommenden Woche in Ruhe vorzubereiten. Versuchen Sie, mit wenig Fremdhilfe auszukommen, bauen Sie auf sich selbst!

Horoskop morgen: Wassermann

Treffen Sie heute eine Entscheidung zugunsten der Familie oder des häuslichen Umfelds. Größere Veränderungen brächten viel Unruhe. Ringen Sie abends nicht um Aufmerksamkeit.

Horoskop morgen: Fische

Sie sind heute reizbar und sollten versuchen, Ihre Rastlosigkeit in den Griff zu bekommen. Halten Sie sich im Hintergrund! Vermeiden Sie über Mittag einen unnötigen Fehler.