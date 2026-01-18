Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 19. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Machen Sie es sich heute zu Hause gemütlich. Planen Sie keine besonderen Unternehmungen. Abends sind Sie leicht beeinflussbar. Machen Sie keinen Fehler!

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich heute nicht bremsen! Es ergeben sich für Sie gute Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit anderen. Treffen Sie nachmittags eine schnelle Entscheidung.

Horoskop morgen: Zwillinge

Tagsüber müssen Sie mit Widerständen rechnen, die sich nur mit Geduld überwinden lassen. Am Abend wird die Stimmung lockerer. Knüpfen Sie Kontakte, reden Sie mit Freunden!

Horoskop morgen: Krebs

Sie müssen heute eine Schuld begleichen, können dadurch aber neue Handlungsfreiheit gewinnen. Vergessen Sie einen wichtigen Termin am Nachmittag nicht.

Horoskop morgen: Löwe

Bringen Sie heute in Ordnung, was in den letzten Tagen schiefgelaufen ist. Abends haben Sie hervorragende Ideen. Denken Sie aber auch an die Durchführung!

Horoskop morgen: Jungfrau

Verzeihen Sie einem Menschen, den Sie gern haben, einen Fehler. Sie haben jetzt die Chance zum Neuanfang. Ein Gespräch am Vormittag kann letzte Zweifel ausräumen.

Horoskop morgen: Waage

Bleiben Sie am Ball, wenn es um die Umsetzung langfristiger Pläne geht. Vormittags haben Sie einen Einfall, der Ihren Erfolg festigt. Wirken Sie abends mit anderen zusammen.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie profitieren heute von der Ausgeglichenheit und der guten Laune anderer. Tragen Sie nachmittags einen Wunsch vor, Sie haben prima Aussichten, dass er Ihnen erfüllt wird.

Horoskop morgen: Schütze

Unerwartete Aufgaben stehen vor der Tür. Sie müssen dabei Ihre eigenen Interessen durchsetzen. Der Abend wird eher ruhig. Gönnen Sie sich ein wenig Luxus.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie haben einen angenehmen Tag vor sich. Verbringen Sie ihn mit Ihrer Familie oder mit Menschen, die Ihnen nahestehen. Halten Sie sich abends beim Essen zurück!

Horoskop morgen: Wassermann

Einen Streit sollten Sie jetzt nicht durch Konfrontation austragen. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten und setzen Sie auf Kompromisse, die beide Seiten akzeptieren können.

Horoskop morgen: Fische

Sie sollten sich heute nicht mit anderen anlegen, es drohen sonst Nachteile. Verhalten Sie sich vor allem nachmittags diplomatisch. Abends sollten Sie unverbindlich sein.