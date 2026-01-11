Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 12. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Ein recht guter Tag, wenn Sie sich nicht haltlosen Hoffnungen hingeben und dadurch Zeit verlieren. Sprechen Sie sich über Mittag mit Ihrem Partner über ein gemeinsames Vorgehen ab.

Horoskop morgen: Stier

Sie laufen heute zu einer sehr guten Form auf. Bleiben Sie aber im Hintergrund und wirken Sie von dort aus. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag von niemandem ablenken.

Horoskop morgen: Zwillinge

Über Mittag haben Sie eine Idee, die weitreichende Folgen haben kann. Bringen Sie den Mut auf, den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung zu tun! Abends bekommen Sie Unterstützung!

Horoskop morgen: Krebs

Konzentrieren Sie sich heute auf Ihre eigenen Angelegenheiten. Lassen Sie andere allein mit ihren Problemen fertig werden. Weichen Sie aus, wenn man Sie auf etwas festnageln will.

Horoskop morgen: Löwe

Vormittags sollten Sie drohenden Konflikten ausweichen, ein Kampf lohnt sich nicht. Abends neigen Sie in jeder Hinsicht zur Übertreibung. Treten Sie bescheiden auf, halten Sie maß!

Horoskop morgen: Jungfrau

Schmieden Sie heute Zukunftspläne, lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Sie werden Gelegenheiten bekommen, Ihre Wünsche von heute aus eigener Kraft zu verwirklichen.

Horoskop morgen: Waage

In der ersten Tageshälfte bringt Sie Ihre Offenheit in Vorteil. Sie sollten allerdings sparsam mit Kritik umgehen. Betonen Sie in Gesprächen die positiven Aspekte!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie können heute aus eigener Kraft gute Fortschritte machen. Erwarten Sie aber von außen nicht zu viel. Verlieren Sie sich abends nicht in unbegründeten Hoffnungen!

Horoskop heute: Schütze

Weichen Sie am Morgen drohenden Konflikten aus. Ein Kampf lohnt sich nicht. Abends neigen Sie zu Übertreibungen. Treten Sie bescheiden auf, halten Sie sich lieber zurück!

Horoskop morgen: Steinbock

Verzetteln Sie sich heute nicht und reiben Sie sich nicht an anderen auf! Sie brauchen mehr Pausen als sonst, um konzentriert zu sein. Abends finden Sie einen Kompromiss.

Horoskop morgen: Wassermann

Vormittags bleibt es friedlich. Nachmittags entstehen Spannungen in der Partnerschaft, wenn Sie Forderungen stellen. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen.

Horoskop morgen: Fische

Sie haben heute immer wieder Phasen, in denen Sie sich ernste Gedanken machen. Stellen Sie sich selbst eine Frage! Im Lauf der nächsten Tage entwickelt sich von selbst die Antwort.