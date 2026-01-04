Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 5. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Sorgen Sie sich nicht, wenn Sie heute bei anderen nicht so gut ankommen. Eine notwendige Wartezeit müssen Sie geduldig überbrücken. Haben Sie Verständnis für andere!

Horoskop morgen: Stier

Halten Sie in Zukunft kraftvoll an einem guten Vorsatz fest, zu dem Sie sich heute durchringen! Sie werden mit Ihrem Willen zu positiven Veränderungen Erfolg haben.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben heute einen lebhaften Tag vor sich. Nur am späten Nachmittag müssen Sie eine Hürde überwinden. Planen Sie genug Zeit für ein Gespräch ein!

Horoskop morgen: Krebs

Riskieren Sie heute nicht zu viel! Lassen Sie sich genug Zeit, um sich bei einer Entscheidung sorgfältig abzusichern. Nachmittags überraschen Sie mit Ihrem Erfindungsreichtum.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben einen größtenteils ruhigen Tag vor sich, nur über Mittag kann es stressig werden. Verlieren Sie keine Kraft und lassen Sie sich nicht auf unnötige Kämpfe ein.

Horoskop morgen: Jungfrau

Freuen Sie sich auf einen angenehmen Tag. Gehen Sie Ihren Liebhabereien nach oder machen Sie einen kleinen Ausflug. Widmen Sie Ihrem Partner alle Aufmerksamkeit.

Horoskop morgen: Waage

Ein toller Tag für Sie! Sie finden heute eine interessante Aufgabe, mit der Sie langfristig schöne Profite realisieren können. Gehen Sie entschlossen ans Werk!

Horoskop morgen: Skorpion

Bringen Sie vormittags unangenehme Aufgaben rasch hinter sich. Suchen Sie abends Kontakt zu Personen, mit deren Hilfe Sie ein technisches Problem lösen können.

Horoskop morgen: Schütze

Sie können heute für andere sehr hilfreich sein. Erweisen Sie sich dankbar für eine Gefälligkeit. Der Abend kann sehr leidenschaftlich werden. Versprechen Sie aber nicht zu viel!

Horoskop morgen: Steinbock

Sie müssen sich heute in Ihrer Partnerschaft entschlossen durchsetzen. Zeigen Sie nachmittags, dass Sie Prinzipien haben! Abends sollten Sie von sich aus einen Schritt nachgeben.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie sind heute besonders kreativ und kraftvoll. In den Mittagsstunden können Sie Eindruck beim anderen Geschlecht machen. Sie haben viel Spaß beim Flirten!

Horoskop morgen: Fische

Werden Sie heute aktiv, versuchen Sie, Ihr Glück aus eigener Kraft zu erreichen. Es können Ihnen dann heute eigenartige Zufälle dabei helfen, zu Ihrem Ziel zu kommen.