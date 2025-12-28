Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 29. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Nutzen Sie den Vormittag, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Nachmittags fällt Ihre Leistungskurve ab. Zeigen Sie am Abend Ihre Leidenschaft!

Horoskop morgen: Stier

Die Bedenken anderer lösen heute immer wieder Zweifel in Ihnen aus. Bleiben Sie sich selbst und Ihren Vorsätzen treu. Abends sollten Sie nicht gutgläubig sein.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Gönnen Sie heute den anderen ihr Vergnügen, auch wenn Sie keine besondere Lust haben, selbst mitzumachen. Ziehen Sie sich notfalls einfach ein bisschen zurück!

Horoskop heute: Krebs

Sie haben heute die Chance, einen anderen Menschen zu fördern. Bringen Sie sich abends in eine Unternehmung mit ein. Knüpfen Sie neue Kontakte, tauschen Sie sich aus!

Horoskop morgen: Löwe

Es können sich Ihnen heute sehr gute Möglichkeiten zur Verbesserung bieten. Werden Sie dann aktiv, warten Sie nicht zu lange ab! Abends müssen Sie mit einer Absage rechnen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Der Tag bleibt für Sie recht ruhig. Sie müssen mit keinen größeren Störungen rechnen. Kommen Sie nachmittags einer beruflichen Pflicht gewissenhaft und gründlich nach.

Horoskop morgen: Waage

Sie sollten heute mit Ihren Kräften haushalten. Wirken Sie zielgerichtet. Setzen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu an, wenn Sie auf unerwartete Hindernisse stoßen.

Horoskop morgen: Skorpion

Vertrauen Sie bis zum späteren Nachmittag nur auf sich selbst. Eine Zusage kann auch zurückgenommen werden. Am Abend kommt man von selbst auf Sie zu.

Horoskop morgen: Schütze

Beugen Sie heute gesundheitlichen Schwierigkeiten vor, achten Sie auf Ihre Schwachpunkte. Am späteren Abend laufen Sie zu guter Form auf. Unternehmen Sie noch etwas!

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich heute von den anderen nicht nervös machen. Sie müssen nicht auf jeden Vorschlag eingehen. Unternehmen Sie abends nicht zu viel. Gönnen Sie sich Ruhe.

Horoskop morgen: Wassermann

Heute kommen Sie nicht so recht in Fahrt. Lassen Sie sich bis zum Nachmittag Zeit, trödeln Sie ruhig herum. Am Abend bekommen Sie von einem anderen Menschen einen Impuls.

Horoskop morgen: Fische

Vormittags sollten Sie sich einer Entscheidung nicht unterwerfen, ohne Ihre eigene Meinung eingebracht zu haben. Schützen Sie sich abends vor Übergriffen durch andere.