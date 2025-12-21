Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 22. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Ihre Bemühungen sind bis weit in den Nachmittag hinein von Erfolg gekrönt. Suchen Sie am Abend die Nähe eines vertrauten Menschen, der Ihnen im Gespräch auf die Sprünge hilft.

Horoskop morgen: Stier

Sie haben einen guten Tag. Am Vormittag können Sie Ihre Findigkeit beweisen. Ab Mittag arbeiten Sie konzentriert und akribisch. Und für den Abend bleibt genug Power für Action.

Horoskop morgen: Zwillinge

Schaffen Sie sich den Freiraum, den Sie brauchen, um sich einmal wieder richtig zu entspannen. Sagen Sie Verabredungen, denen Sie nur unwillig nachkommen würden, einfach ab!

Horoskop morgen: Krebs

Erwarten Sie nicht zu viel von anderen. In der Partnerschaft kann es plötzlich zu Spannungen kommen. Zeigen Sie Ihrem Partner mehr, dass Sie wirklich für ihn da sind.

Horoskop morgen: Löwe

Genießen Sie diesen Tag! Sie sind heute emotional ausgeglichen und optimistisch gestimmt. Sie können in Kontakt mit einem Menschen kommen, der Ihnen weiterhelfen kann.

Horoskop morgen: Jungfrau

Bleiben Sie heute realistisch, dann haben Sie den besten Trumpf in der Hand. Abends können Sie jemanden von einer Unbesonnenheit mit schlimmen Folgen abhalten.

Horoskop morgen: Waage

Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Gesundheit, muten Sie sich nicht zu viel zu! Meiden Sie Alkohol und Medikamente, die auf die Psyche gehen. Die Wirkung ist heute nicht einzuschätzen.

Horoskop morgen: Skorpion

Am späten Vormittag müssen Sie eine Verpflichtung erfüllen oder zu einem Fehler stehen. Abends kehrt in der Liebe wieder mehr Ruhe ein, Ihre Beziehung wird wieder berechenbarer.

Horoskop morgen: Schütze

Sie dürfen heute nicht versuchen, etwas zu erzwingen. Ein anfänglicher Erfolg wäre gefährdet. Bleiben Sie am Nachmittag sachlich und fair, auch wenn es andere nicht sind.

Horoskop morgen: Steinbock

Am Vormittag sollten Sie ungeliebte Pflichten schnell abhaken. Am Abend brauchen Sie jemanden, mit dessen Unterstützung Sie ein emotionales Problem lösen können.

Horoskop morgen: Wassermann

Eine Unternehmung am Vormittag sollte nicht nur auf Ihre Kosten gehen. Wägen Sie einen Vorschlag gründlich ab. Stehen Sie abends zu Ihrer besinnlichen Stimmung!

Horoskop morgen: Fische

Im Umgang mit anderen können heute Missverständnisse aufkommen. Machen Sie Ihre Haltung früh deutlich. Geben Sie nicht nur um des lieben Friedens willen nach!