Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 15. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund und setzen Sie sich möglichst keiner Kritik aus. Gehen Sie nachmittags auf Distanz, wenn andere Sie unter Druck setzen möchten.

Horoskop morgen: Stier

Ein gutes Zusammenwirken mit anderen! Am Vormittag lohnt sich ein kraftvoller, aber kontrollierter Einsatz. Gehen Sie abends mehr auf Ihren Partner zu, zeigen Sie Gefühle!

Horoskop morgen: Zwillinge

Nehmen Sie sich tagsüber immer wieder Zeit, um sich zu besinnen. Abends bekommen Sie einen Energieschub. Nutzen Sie Ihre Wirkung auf andere Menschen!

Horoskop morgen: Krebs

Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck. Lassen Sie vormittags Ihre Seele baumeln. Nachmittags und abends können Sie spielerisch zu Erfolgen kommen. Starten Sie durch!

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich heute von anderen nicht emotional unter Druck setzen oder Schuldgefühle einreden! Am späten Nachmittag könnte eine Aussprache sinnvoll sein.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie können sich tagsüber ungestört entfalten. Nehmen Sie nachmittags eine Chance entschlossen wahr. Am frühen Abend sollten Sie zu einem gegebenen Versprechen stehen.

Horoskop morgen: Waage

Hüten Sie sich vor Intrigen oder Indiskretionen. Meiden Sie Menschen, die Sie zu Fehlern verleiten oder für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Sorgen Sie abends für Klarheit.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie reagieren derzeit schnell gereizt. Sie müssen nicht auf jeden Vorschlag eingehen, den man Ihnen unterbreitet. Unternehmen Sie abends nicht zu viel, gönnen Sie sich Ruhe.

Horoskop morgen: Schütze

Nachmittags laufen Sie zur Topform auf! Stecken Sie sich hohe Ziele, nehmen Sie sich etwas vor! Abends können Sie ein positives Erlebnis haben, das lange in Ihnen nachhallt.

Horoskop morgen: Steinbock

In der Liebe können Sie heute schöne Stunden erleben. Lassen Sie sich nachmittags Zeit für sich selbst, versuchen Sie nicht, sich zu besonderen Leistungen zu zwingen!

Horoskop morgen: Wassermann

Sie können diesen Tag sehr angenehm mit Ihrem Partner oder einem Menschen verbringen, den Sie gern haben. Abends sollten Sie sich auf ein kleines Abenteuer einlassen.

Horoskop morgen: Fische

Nehmen Sie heute Rücksicht auf Ihre Gesundheit, vergeuden Sie keine Kraft. Legen Sie vormittags immer wieder Pausen ein, um konzentriert zu bleiben. Gehen Sie abends früh schlafen!