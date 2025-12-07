Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 8. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Nach einer Ernüchterung bekommen Sie heute neue Hoffnung und neuen Auftrieb. Nutzen Sie die Mittagszeit, um sich der Hilfe anderer zu versichern.

Horoskop morgen: Stier

Sie kommen derzeit mit den Menschen in Ihrer Umgebung nicht immer reibungslos klar. Seien Sie vor allem nachmittags toleranter, räumen Sie den anderen mehr Freiräume ein!

Horoskop morgen: Zwillinge

Halten Sie sich heute lieber etwas zurück. Gehen Sie klug und sparsam mit Ihrer Energie um. Am frühen Abend kann Uneinigkeit entstehen. Großmut von beiden Seiten ist nötig!

Horoskop morgen: Krebs

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie haben zwar vormittags die Chance, Ihre Kreativität zu beweisen. Ab Mittag ist es allerdings schwer für Sie, sich auf Ihre Pflichten zu konzentrieren.

Horoskop morgen: Löwe

Lassen Sie sich nicht leichtfertig zu riskanten Handlungen verleiten. Fordern Sie Sicherheiten, wenn man Sie zu einer Beteiligung überreden möchte. Nicht unter Druck setzen lassen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie heute lustlos sind. Verschieben Sie eventuelle Arbeiten, machen Sie sich einen ruhigen Tag. Gehen Sie abends auf andere Menschen zu.

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie den Morgen zur Verwirklichung wichtiger Vorhaben. Mittags nimmt Ihre Leistungsfähigkeit ab. Beugen Sie Fehlern vor, die aus Unkonzentriertheit entstehen könnten.

Horoskop morgen: Skorpion

Ihre Initiative ist nun gefragt. Beweisen Sie Führungsqualitäten! Anregungen, die Sie anderen Leuten am späten Vormittag geben, werden angenommen und in der Folge umgesetzt.

Horoskop morgen: Schütze

Beteiligen Sie sich jetzt an gemeinsamen Unternehmungen. Sie können wertvolle Beiträge liefern und Ihre Stellung festigen. Abends sollten Sie ganz für Ihren Partner da sein.

Horoskop morgen: Steinbock

Geben Sie heute anderen Menschen eine klare Linie vor, verhalten Sie sich berechenbar. Am späten Vormittag sollten Sie nichts abmachen. Verschieben Sie einen Termin!

Horoskop morgen: Wassermann

Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Sie können wertvolle Anregungen bekommen. Abends kommen Sie sehr gut bei anderen an!

Horoskop morgen: Fische

Behalten Sie heute Ihre Bedenken für sich, auch wenn Sie die Ideen anderer für unrealistisch oder unsinnig halten. Bringen Sie sich abends nicht in emotionale Abhängigkeiten.