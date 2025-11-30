Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 1. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Heute müssen Sie anderen Menschen mit Respekt gegenübertreten. Schätzen Sie niemanden gering, nur weil er Ihnen nicht uneingeschränkt folgen will.

Horoskop morgen: Stier

Heute ist nicht unbedingt Ihr Tag. Legen Sie sich nicht mit anderen an. Verhalten Sie sich nachgiebig. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken nicht über die Stränge schlagen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Geben Sie Ihrer Familie heute Halt und Sicherheit. Sie können positiv einwirken und für andere Trost und Hilfe sein. Nutzen Sie den Nachmittag für die Verschönerung Ihres Zuhauses.

Horoskop morgen: Krebs

Lassen Sie sich am Vormittag nicht von Versprechen locken. Verschenken Sie Ihr Vertrauen nicht. Fangen Sie abends jemanden auf, der den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat.

Horoskop morgen: Löwe

Sie können heute unerwartet zu Erfolgen kommen. Nachmittags können sich Ihnen im Beruf neue Chancen bieten. Beweisen Sie Entschlossenheit und Zuverlässigkeit.

Horoskop morgen: Jungfrau

Gehen Sie heute vorsichtig mit Ihrer Gesundheit um, setzen Sie sich keinen ungewohnten Belastungen aus. Über Mittag sollten Sie bewusst eine längere Erholungspause machen!

Horoskop morgen: Waage

Sie sind heute besonders erfolgreich mit Planungen und im Gespräch. Tauschen Sie sich am frühen Nachmittag und abends mit Menschen aus, deren Gedanken Sie schätzen.

Horoskop morgen: Skorpion

Tagsüber sollten Sie sich nicht in Machtkämpfe verwickeln lassen. Vermeiden Sie vor allem im Beruf die direkte Konfrontation. Halten Sie abends an einem Vorsatz fest.

Horoskop morgen: Schütze

Ein Ereignis am Morgen kann für Unruhe sorgen. Nehmen Sie sich vormittags bewusst Zeit, um eine Lösung zu finden. Sie wären sonst den ganzen Tag über abgelenkt.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie sollten sich heute ein bisschen zurücknehmen. Powern Sie sich nicht aus! Vormittags sollten Sie nicht unter Druck handeln! Sie haben abends bessere Chancen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie verschaffen sich am späten Vormittag einen Vorsprung, wenn Sie beherzt und entschlossen zupacken. Lassen Sie sich nicht von den Zweifeln anderer hemmen!

Horoskop morgen: Fische

Zeigen Sie Ihrem Partner oder jemandem, den Sie gewinnen wollen, dass Sie für ihn da sind und er sich auf Sie verlassen kann. Versuchen Sie abends nicht, etwas zu verändern.