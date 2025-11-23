Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 24. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Sie haben einen hervorragenden Tag vor sich, an dem alles glattgehen kann, was Sie anfangen. Sie brauchen nur die Freude am Tun! Genießen Sie den Abend in vollen Zügen!

Horoskop morgen: Stier

Sie sollten heute nicht versuchen, andere zu besonderen Leistungen anzuspornen. Man dürfte Ihnen kaum folgen und Sie würden sich nur selbst ins Abseits stellen.

Horoskop morgen: Zwillinge

Eine Idee, die Ihnen morgens in den Kopf kommt, ist von großem Wert für Sie. Bauen Sie auf ihr einen positiven seelischen Neuanfang auf! Abends haben Sie Grund zur Freude.

Horoskop morgen: Krebs

Sie sollten emotional nicht überreagieren. Geben Sie Menschen, die Ihnen zu nahe getreten sind, eine zweite Chance! Nachmittags können Sie beweisen, dass auf Sie Verlass ist.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben einen schönen und entspannten Tag vor sich. Verbringen Sie ihn zusammen mit Menschen, die Sie mögen und mit denen Sie Spaß haben. Gönnen Sie sich abends Ruhe!

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie haben heute die Kraft, alle Herausforderungen zu bestehen. Bleiben Sie am Nachmittag in der Liebe geduldig. Abends sollten Sie einen bestehenden Konflikt nicht ausweiten.

Horoskop morgen: Waage

Treffen Sie heute keine Entscheidungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie noch bessere Möglichkeiten bekommen. Hören Sie abends auch auf Kritik und machen Sie nicht zu!

Horoskop morgen: Skorpion

Nehmen Sie ein Angebot an, das man Ihnen vormittags macht. Sie können schon mit wenig Einsatz viel gewinnen! Am frühen Abend dürfen Sie sich nicht unter Druck setzen lassen.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sollten sich heute keine Leichtsinnsfehler oder Nachlässigkeiten erlauben. Vor allem vormittags könnte Ihnen dies viel verderben! Seien Sie abends sparsam mit Kritik.

Horoskop morgen: Steinbock

Nutzen Sie den Vormittag, um anstehende Arbeiten zu erledigen. Nachmittags lässt Ihre Konzentration nach. Lassen Sie sich nicht zu sehr von anderen verwirren oder ablenken.

Horoskop morgen: Wassermann

Bis nachmittags können Sie sich erfolgreich entfalten. Am frühen Nachmittag haben Sie die Chance, einen sympathischen Kontakt zu knüpfen. Halten Sie sich abends im Hintergrund.

Horoskop morgen: Fische

Lassen Sie sich heute von der Unbelehrbarkeit anderer nicht aufregen. Über Mittag kann ein offenes Gespräch helfen, Sie sollten aber bescheiden und sachlich auftreten.