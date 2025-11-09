Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 10. November 2025

Horoskop heute: Widder

Sie sehen heute sehr klar, was Sie sich erhoffen und wünschen. Legen Sie jetzt Ihre Ziele für die kommende Zeit neu fest. Wagen Sie dabei ruhig etwas mehr, Sie haben genug Kraft!

Horoskop heute: Stier

Nutzen Sie die Kraft und den Auftrieb dieses Tages. Am späten Vormittag sollten Sie Ihre Fantasie einsetzen, um sich Ihre Wünsche zu erfüllen. Fassen Sie abends einen Entschluss!

Horoskop heute: Zwillinge

Sie können heute für einen Menschen in Not wichtig sein. Geben Sie ihm Halt. Abends dürfen Sie nicht alles glauben, was man Ihnen erzählen will. Schalten Sie auf Durchzug!

Horoskop heute: Krebs

Sie sprühen jetzt vor guten Ideen und können einen neuen Anfang machen. Über die Mittagszeit gibt Ihnen ein Freund einen Rat, den Sie beherzigen sollten.

Horoskop heute: Löwe

Sie haben einen friedlichen Tag vor sich. Spannen Sie einmal wieder richtig aus, tanken Sie Kraft und schlafen Sie vor! Abends sollten Sie in aller Ruhe die nächsten Tage vorplanen.

Horoskop heute: Jungfrau

Erhoffen Sie sich heute nicht zu viel von diesem Tag. In der Partnerschaft kann es zu Missverständnissen kommen. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie wirklich für ihn da sind.

Horoskop heute: Waage

Nehmen Sie sich für heute nicht zu viel vor. Sie sind ruhebedürftig und sollten sich erholen. Abends kann es in der Liebe zu einer Abkühlung kommen. Dramatisieren Sie dann nicht!

Horoskop heute: Skorpion

Tagsüber sind Sie möglicherweise ein bisschen lustlos und stehen manchmal neben sich. Unternehmen Sie nicht zu viel! Abends sollten Sie eine Zusage nicht allzu ernst nehmen.

Horoskop heute: Schütze

Sie haben einen sehr guten Tag vor sich und sind besonders kraftvoll. Über Mittag machen Sie Eindruck beim anderen Geschlecht. Verbringen Sie den Abend in Ruhe.

Horoskop heute: Steinbock

Erwarten Sie morgens nicht zu viel von anderen, erzeugen Sie keinen moralischen Druck. Am späten Vormittag gibt Ihnen ein unerwartetes Ereignis einen schönen Energieschub.

Horoskop heute: Wassermann

Beweisen Sie heute in Ihrem Job, dass Sie zuverlässig sind. Über Mittag kommt man Ihnen dann freundlich entgegen. Nachmittags können Sie sich finanziell verbessern.

Horoskop heute: Fische

Beweisen Sie heute Geduld und Standfestigkeit. Bleiben Sie gelassen, was immer auch passiert. Mischen Sie sich in einen Streit nicht ein. Halten Sie Abstand zu nervösen Menschen.