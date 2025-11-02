Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 3. November 2025

Horoskop heute: Widder

Im Zusammenspiel mit anderen und in Ihrer Partnerschaft können heute Spannungen entstehen. Suchen Sie aktiv nach gemeinsamen Lösungen! Bleiben Sie abends sachlich.

Horoskop heute: Stier

Verlieren Sie sich nicht in belanglosen Bagatellen. Konzentrieren Sie sich auf umfassende, große Fragen. Am Abend haben Sie Gelegenheit, sich zu entfalten.

Horoskop heute: Zwillinge

Morgens und vormittags sind Sie heute besonders leistungsfähig und aktiv. Nachmittags besteht die Gefahr, dass Sie von anderen hintergangen werden. Lassen Sie sich nicht blenden!

Horoskop heute: Krebs

Lassen Sie sich heute von anderen nicht irremachen oder herausfordern. Bewahren Sie in den Mittagsstunden die Ruhe, wenn man Sie angreift. Vertrauen Sie mehr auf sich!

Horoskop heute: Löwe

Bis zum späten Nachmittag sind Sie gehobener Stimmung. Machen Sie sich einen schönen, bunten Tag. Abends müssen Sie mit Druck durch andere rechnen. Grenzen Sie sich ab!

Horoskop heute: Jungfrau

Sie haben einen ruhigen Tag vor sich. Verbringen Sie ihn mit Ihrer Familie oder mit Menschen, die Sie gern haben und die Ihnen nahestehen. Halten Sie abends beim Essen Maß!

Horoskop heute: Waage

Nutzen Sie die Freiräume, die Sie heute immer wieder vorfinden, um sich schöpferisch zu entfalten. Abends bekommen Sie eine positive Anregung, die Sie emotional sehr bewegt.

Horoskop heute: Skorpion

Vormittags dürfen Sie sich nicht zu einer unüberlegten Entscheidung verleiten lassen. Sie haben Zeit! Handeln Sie nachmittags besonnen, wenn Sie von anderen bedrängt werden.

Horoskop heute: Schütze

Sie sind bis abends sehr leistungsfähig. Schließen Sie ein begonnenes Vorhaben zügig ab. Machen Sie sich Gedanken über neue Pläne. Essen Sie abends leicht und bewusst.

Horoskop heute: Steinbock

Setzen Sie sich am späten Vormittag mit Gleichgesinnten zusammen, um ein gemeinsames Vorhaben weiterzutreiben. Am frühen Nachmittag können sich schon Erfolge zeigen.

Horoskop heute: Wassermann

Unterstützen Sie heute einen Freund oder Kollegen bei der Verwirklichung eines Ideals. Bringen Sie sich und Ihre Anregungen mit ein! Über Mittag hilft man Ihnen unvermutet.

Horoskop heute: Fische

Sie sollten jetzt im Hintergrund bleiben. Gehen Sie möglichst nichts Neues an. Den ganzen Tag über besteht für Sie die Gefahr, durch eine Unbesonnenheit Nachteile zu erleiden.