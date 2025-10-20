Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 20. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie bringen vor allem in der zweiten Tageshälfte im Beruf gute und beständige Leistungen. Lassen Sie sich abends nicht von anderen Leuten unter Druck setzen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Lehnen Sie sich heute nicht zu sehr auf, wenn andere Sie ihre Vormachtstellung spüren lassen. Sie würden nur Kraft verlieren. Vermeiden Sie am frühen Nachmittag einen Kampf.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Morgens haben Sie die besten Ideen. Suchen Sie aktiv nach einer Möglichkeit, zu mehr Unabhängigkeit zu kommen. Ab dem späten Nachmittag können Sie Glück in der Liebe finden!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie den Tag ruhig an, nehmen Sie sich für den Vormittag nicht zu viel vor. Abends können Sie einen Kontakt herstellen, der Sie persönlich weiterbringt und Ihnen Türen öffnet.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Geben Sie vormittags nicht zu viel Geld aus, schieben Sie einen größeren Einkauf noch einige Tage auf! Lassen Sie sich abends von der schlechten Laune anderer nicht anstecken!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen fröhlichen Tag vor sich. Suchen Sie abends den Austausch. Sie haben Chancen in der Liebe, müssen aber mit der Eifersucht anderer rechnen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Gehen Sie heute daran, einen Plan in die Tat umzusetzen. Vormittags haben Sie sehr gute Aussichten, sich schnell und erfolgreich zu verwirklichen. Werfen Sie abends keine Fragen auf.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Pläne und Gedanken, die Ihnen heute zu Ohren kommen, sind meist nur heiße Luft. Lassen Sie sich nicht beeindrucken, vernachlässigen Sie Ihre Alltagsangelegenheiten nicht!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Die Unruhe der letzten Tage kann sich heute in Bedrückung verwandeln. Nehmen Sie einen kurzfristigen Verlust nicht so wichtig, bemühen Sie sich um Lösungen auf lange Sicht.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Über Mittag können Sie einen Streit schlichten. Machen Sie beiden Parteien klar, worin ihre Pflicht besteht! Abends dürfen Sie ein verletzendes Wort nicht zu ernst nehmen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Gehen Sie heute ein bisschen mehr auf andere ein, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Öffnen Sie sich am Abend einem anderen Menschen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie dürfen heute Ihre Wünsche nicht mit der Wirklichkeit verwechseln! Sobald Zweifel an einer Sache auftauchen, sollten Sie sofort beginnen, sie weiter zu hinterfragen.