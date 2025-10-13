Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 13. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sollten heute nicht versuchen, Ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen. Wecken Sie keine unnötigen Widerstände. Stecken Sie zunächst zurück, auch wenn es Ihnen schwerfällt.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Tagsüber sollten Sie keine Risiken eingehen. Verlassen Sie sich nicht auf Zusagen oder Versprechen. Der Abend wird ruhiger. Sie können jemandem näherkommen oder sich versöhnen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Plaudern Sie heute keine Geheimnisse aus, reden Sie nicht zu früh über Ihre Ideen. Sie laufen Gefahr, dass Ihr Wissen missbraucht wird. Ziehen Sie sich abends zurück.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben heute besonders starke schöpferische Kräfte und beeindrucken andere mit Ihrem Einfallsreichtum. Lehnen Sie sich abends nicht unnötig gegen Unabänderliches auf.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Bis zum Abend können Sie sich ungehindert und erfolgreich entfalten. Über die Mittagsstunden bekommen Sie einen gut gemeinten Rat. Richten Sie sich danach!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen guten, angeregten Tag vor sich, sollten sich aber bis Mittag nicht von anderen nervös machen lassen. Versuchen Sie abends nicht, sich Sympathie zu erkaufen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich von gelegentlichen Phasen der Langeweile nicht irritieren. Nutzen Sie Freiräume, um auszuspannen. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken maßhalten.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Zeigen Sie am späteren Vormittag, dass man auf Sie zählen kann! Nachmittags müssen Sie genau hinhören, wenn man Ihnen etwas erzählt. Manches ist ziemlich übertrieben.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nutzen Sie vormittags Ihre kreativen Kräfte, um weiterzukommen. Abends sollten Sie den Genuss nicht übertreiben. Sie würden sich um Ihren wertvollen Schlaf bringen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags können Sie sich mit jemandem versöhnen. Sehen Sie einen Fehler nach, ziehen Sie einen Schlussstrich. Stellen Sie abends in der Partnerschaft keine Forderungen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute ist immer wieder Ihre Hilfsbereitschaft gefordert. Tun Sie, was Sie können, ohne sich aber selbst aufzugeben. Lassen Sie sich spätabends nicht auf abstruse Ideen ein.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie sich für heute nicht zu viel vor, lassen Sie sich Zeit. Ab dem frühen Nachmittag bekommen Sie frische Kraft. Abends können Sie ein Problem mit Ihrer Fantasie lösen.