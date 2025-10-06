Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 6. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Blinde Begeisterung kann Sie heute zu einem Fehler verführen. Versprechen Sie vormittags nicht zu viel! Nachmittags sollten Sie auf ein Kompromissangebot eingehen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie müssen mit unvorhergesehenen Aufgaben rechnen. Lassen Sie Luft in Ihrem Terminplan, um flexibel reagieren zu können! Abends braucht Ihr Partner Zuwendung von Ihnen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Schonen Sie sich heute in jeder Hinsicht, überfordern Sie sich vor allem körperlich nicht. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken maßvoll und bewusst sein. Gehen Sie früh schlafen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Versuchen Sie heute, anderen Menschen positive Impulse zu geben. Seien Sie unbefangen, wenn andere traurig oder bedrückt sind. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungswegen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Der Plan eines anderen Menschen kann Sie heute zu verstärktem Einsatz anregen. Suchen Sie vor allem am späten Nachmittag Kontakt zu einem Menschen, der Sie fördern kann.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie können recht aufgedreht und unruhig sein. Verraten Sie in Ihrer Begeisterung für eine Sache keine Geheimnisse. Gehen Sie abends in sich, suchen Sie die Ruhe.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Gehen Sie am frühen Nachmittag offen und großzügig auf andere zu. Sehen Sie jemandem einen Fehler nach. Am frühen Abend schlagen Sie einen machbaren Kompromiss vor.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ihre Gedanken drehen sich ein bisschen zu sehr um Ihre eigene Person. Gehen Sie mehr auf andere ein, das bringt Ihnen Erleichterung. Nachmittags können Sie unauffällig Gutes tun.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Machen Sie heute für sich selbst Nägel mit Köpfen. Werden Sie nicht tätig, um andere zu beeindrucken, sondern weil Sie selbst es wollen. Essen Sie abends leicht und bekömmlich!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Beweisen Sie Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Bringen Sie sich voll ein, wenn Sie mit anderen zusammenwirken. Am frühen Nachmittag finden Sie Entspannung.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nutzen Sie heute die Mittel, die anderen zur Verfügung stehen, besser aus. Geben Sie bereitwilliger auch einmal Verantwortung ab. Am späten Abend gewinnen Sie Klarheit.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie Chancen, die sich Ihnen jetzt bieten, mit aller Entschlossenheit. Mut zur Entscheidung lohnt! Abends können Sie einen Entschluss fassen, der langfristig Glück bringt.