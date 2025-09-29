Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 29. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ein Wunsch kann sich heute unerwartet erfüllen. Nehmen Sie am späten Vormittag ein Angebot ruhig an. Halten Sie abends die Augen offen, Sie können eine Chance bekommen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Tagsüber können sich Ihnen gute geschäftliche und finanzielle Gelegenheiten bieten. Der Abend wird nach einem möglicherweise heftigen Seelengewitter später noch harmonisch.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

In der ersten Tageshälfte sollten Sie anderen Menschen gegenüber großzügig sein, auch finanziell. Abends können Sie in Ihrer Partnerschaft einen positiven Wandel bewirken.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben auch heute noch kräftigen Auftrieb. Gehen Sie vormittags daran, eine gute Idee weiter auszufeilen. Am frühen Nachmittag erfahren Sie wichtige Neuigkeiten.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

In den nächsten Tagen kann Zeitdruck entstehen, wenn Sie heute nicht vorbeugen. Bereiten Sie anstehende Unternehmungen sehr gut vor, planen Sie Verzögerungen mit ein.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Morgens müssen Sie mit Widerständen rechnen. Verschieben Sie wichtige Arbeiten auf den Nachmittag! Abends bleibt es ruhig, Sie können mit anderen ins Gespräch kommen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich von der Unbefangenheit, mit der Ihnen andere begegnen, nicht verwirren. Beteiligen Sie sich an gemeinsamen Unternehmungen, kapseln Sie sich nicht ab!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags haben Sie die Möglichkeit, Harmonie und gute Stimmung zu erzeugen. Suchen Sie das Gespräch, gehen Sie von sich aus einen Schritt auf andere zu.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Etwas Sport oder Bewegung wirkt heute besonders günstig auf Sie. Dabei sollten Sie allerdings nicht übertreiben. Halten Sie abends Maß beim Essen und Trinken.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Mit Entschiedenheit und Zielgerichtetheit können Sie heute Ihre Vorhaben verwirklichen. Nachmittags erkennen Sie intuitiv eine Chance. Handeln Sie mehr aus dem Bauch heraus!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und empfinden schon kleine Übertretungen anderer als persönlichen Angriff. Bleiben Sie vor allem abends gelassen, weichen Sie Streit aus!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihnen heute der rechte Antrieb fehlt. Am späten Nachmittag sollten Sie tolerant sein, wenn andere Menschen eigene Wege gehen wollen.