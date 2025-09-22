Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 22. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags sind Sie nicht mit voller Kraft unterwegs. Lassen Sie sich nicht ablenken! Abends sollten Sie Ihrem Partner Anerkennung und Nähe geben, bevor er sie woanders sucht.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ziehen Sie sich heute zurück und versuchen Sie, Wege für einen neuen Anfang zu finden. Legen Sie sich aber noch nicht fest, lassen Sie einen Gedanken noch gut ausreifen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben heute besonders viel Energie, müssen sie aber vorsichtig kanalisieren. Erwarten und fordern Sie möglichst nichts von anderen Menschen. Sie kommen auch allein zum Ziel!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie sich heute von anstehenden Verpflichtungen freimachen und den Tag genießen. Suchen Sie am späten Abend das Gespräch mit Ihrem Partner.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben einen bunten und abwechslungsreichen Tag vor sich. Schließen Sie einen Ausflug mit einem schönen Abendessen ab. Spätabends haben Sie weitreichende Ideen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Verbringen Sie diesen Tag möglichst ruhig, lassen Sie sinnliche Genüsse nicht zu kurz kommen! Treffen Sie Vorbereitungen für einen gemütlichen kulinarischen Abend.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nehmen Sie heute keine Angebote an, glauben Sie nicht alles, was man Ihnen weismachen will. Abends sollten Sie nachsichtig und tolerant sein, wenn andere die Nerven verlieren.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie können heute sehr produktiv wirken, es gelingt vieles, was sonst Schwierigkeiten macht. Stecken Sie vor allem vormittags Ihre Ziele nicht zu niedrig! Sie dürfen mit Hilfe rechnen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Ein ungelöstes Problem kann Sie stark beschäftigen, lassen Sie es sich äußerlich nicht so sehr anmerken! Halten Sie nachmittags und abends Abstand zu Menschen, die Sie nerven.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Gehen Sie mittags Streit aus dem Weg. Suchen Sie einen gangbaren Kompromiss! Nachmittags haben Sie einen Gedanken, der eine völlige Umwälzung bedeuten kann.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich jetzt nicht unter Druck setzen, aber regen Sie sich auch nicht auf, wenn man Forderungen an Sie stellt. Vormittags können Sie sich Ihrer Gefühle nicht sicher sein.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Morgens haben Sie einen sympathischen Kontakt, aus dem im Lauf der nächsten Zeit auch mehr werden kann! Spätabends kann Sie eine Fehlentscheidung in Abhängigkeit bringen.