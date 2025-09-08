Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 8. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Man macht Ihnen heute Vorschläge, die Sie aber gut prüfen sollten. Gehen Sie ganz sicher, dass die Begeisterung, die ein anderer zeigt, nicht nur ein kurzes Strohfeuer ist.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Gehen Sie heute auf Distanz, wenn man Ihnen stur und verbissen gegenübertritt. Abends sollten Sie mehr Verständnis für das Freiheitsbedürfnis Ihres Partners haben.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Wenn Sie heute an einen Scheideweg kommen, sollten Ihnen Unabhängigkeit und ein gutes Gewissen wichtiger sein als Machtgewinn. Nehmen Sie sich abends Zeit für sich.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie dürfen sich heute nicht verzetteln und müssen um Ihre Konzentration ringen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht zu einem Fehler verleiten, der Sie viel kosten kann!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich vormittags von der Langsamkeit und Umständlichkeit anderer nicht auf die Palme bringen. Bremsen Sie sich selbst ein bisschen ab, üben Sie keinen Druck aus!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Voreiligkeit und Unbesonnenheit können Sie heute in heikle Situationen bringen. Bewahren Sie in jeder Lage die Ruhe, legen Sie sich mit niemandem an. Bald klärt sich alles von selbst!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Bis zum Nachmittag sollten Sie großzügige Angebote nicht allzu ernst nehmen. Abends laufen Sie Gefahr, sich von leichtsinnigen Freunden zu einem Fehler verführen zu lassen. Vorsicht!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ihre größten Stärken sind heute Sachlichkeit und Nüchternheit. Helfen Sie anderen, auf dem Boden zu bleiben. Bereiten Sie für den Abend eine schöne Überraschung für Ihren Partner vor.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags keimt eine neue Hoffnung in Ihnen auf. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, beschränken Sie sich nicht unnötig selbst! Abends setzen Sie sich mit einer Idee durch!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bis zum späteren Nachmittag schwimmen Sie noch auf einer Welle guter Laune. Stecken Sie andere damit an! Über Mittag können Sie einen anderen gezielt seelisch aufbauen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie beeindrucken die anderen heute durch Ihre Ruhe, Ihre innere Sicherheit und Ihre Ausgeglichenheit. Übernehmen Sie nachmittags eine verantwortliche Aufgabe.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie sich morgens Zeit für sich selbst, Sie können gute Ideen zum Geldverdienen entwickeln. Lassen Sie sich abends nicht ausnutzen oder seelisch unter Druck setzen!