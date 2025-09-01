Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 1. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nach einem Zusammenstoß um die Mittagszeit haben Sie nachmittags die Chance, einen Schlussstrich unter ein unangenehmes Kapitel zu ziehen und sich zu befreien.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie vormittags Ihre Fantasie, um ein anstehendes Problem zu lösen. Nachmittags sehen Sie neue Zukunftschancen für sich. Legen Sie sich aber noch nicht fest!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Wenn Sie Ihre Chancen nüchtern einschätzen, können Sie heute in allen Bereichen gute Erfolge erringen. Nachmittags dürfen Sie nicht versuchen, etwas von anderen zu erzwingen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Setzen Sie Ihre Kraft heute besonnen ein, übernehmen Sie sich nicht. Nachmittags sollten Sie sich immer wieder Pausen gönnen. Lassen Sie sich nicht auf Machtkämpfe ein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie können jetzt vieles, was in den letzten Tagen durcheinanderkam, in Ordnung bringen. Tun Sie von sich aus den ersten Schritt zur Versöhnung mit einem nahestehenden Menschen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Unterschwellige Spannungen können heute an die Oberfläche kommen. Nutzen Sie abends die Gelegenheit zu einer Aussprache, aber versprechen Sie nur, was Sie halten können!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sollten heute Ihre Interessen sehr entschlossen vertreten. Wenn es hektisch wird, müssen Sie das Wichtigste zuerst erledigen. Lassen Sie sich abends nicht auf Diskussionen ein.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie erkennen heute nach längerer Zeit wieder deutlicher, auf welchen Wegen Ihre Wünsche zu verwirklichen sind. Handeln Sie aber noch nicht! Lassen Sie Ideen ausreifen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Verwandeln Sie innere Spannungen heute in Motivation, polen Sie Aggression in Antrieb um! Am frühen Abend verwirklichen Sie Ihren Willen und schaffen einen Durchbruch.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ihre Ruhe und Besonnenheit sind heute Ihr größtes Kapital. Erfüllen Sie die Erwartungen, die in Sie gestellt werden, heute mit besonderer Sorgfalt. Beweisen Sie Verlässlichkeit!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich heute von anderen nicht in unnötige Auseinandersetzungen verwickeln. Halten Sie am späten Nachmittag Abstand zu Menschen, die aggressiv auf Sie wirken.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Gehen Sie Streit konsequent aus dem Weg, lassen Sie sich nicht provozieren. Nachmittags kann man versuchen, Sie auf eine falsche Fährte zu locken. Vorsicht!