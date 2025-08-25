Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 25. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ein kritischer Tag. Verschieben Sie wichtige Entscheidungen auf nächste Woche. Vermeiden Sie den Umgang mit einem Menschen, der Sie nervös macht.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ihre Absichten werden durchkreuzt. Bleiben Sie gelassen. Wenn Sie hektisch reagieren, verschlimmern Sie die Lage. Abends sehen Sie, wie sich ein Fehler künftig vermeiden lässt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Haben Sie heute ein offenes Ohr für andere, versuchen Sie, sich in deren Sorgen einzufühlen. Halten Sie sich abends an ein gegebenes Versprechen, auch wenn es unbequem ist.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nehmen Sie die Kritik anderer ernst, bemühen sie sich um Klarheit, Ordnung und ein Miteinander. Abends lockern Sie mit Unbefangenheit die Stimmung Ihrer Freunde auf.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nachlässigkeit kann Ihnen heute Schaden bringen. Zwingen Sie sich zur Zuverlässigkeit, erfüllen Sie eine Aufgabe sehr sorgfältig. Ein Glas Rotwein hilft abends beim Einschlafen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Gehen Sie ohne Stress in den Tag. Körperliche Anstrengungen sollten Sie meiden, verausgaben Sie sich nicht. Genießen Sie den Abend bei einem ausgiebigen Essen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Die Familie gibt Ihnen derzeit den notwendigen Rückhalt. Geben Sie dafür etwas zurück. Nutzen Sie den Nachmittag und den Abend, um Ihr Heim zu verschönern.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags sollten Sie auf Harmonie bedacht sein. Lösen Sie Konflikte im Gespräch. Am Nachmittag kann ein voreilig gegebenes Versprechen Probleme bereiten.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags haben Sie einen Gedanken, der Sie zu neuen Plänen anregt. Halten Sie Ihre Einfälle fest! Nachmittags finden Sie im Gespräch zu Lösungen. Spielen Sie mit offenen Karten!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags meistern Sie mit Geduld und Einsatz eine Herausforderung. Ihre Erfahrung hilft Ihnen weiter! Erwarten Sie nachmittags nicht zu viel Entgegenkommen von anderen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie dürfen heute nicht zu viel verraten. Halten Sie vor allem vormittags dicht. Sie verschaffen sich dadurch einen Vorteil. Gönnen Sie sich einen schönen Abend mit guten Freunden!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie neigen heute dazu, sich in negativen Gedanken zu verrennen. Nehmen Sie kleine Störungen von außen nicht zu ernst. Abends lösen sich Spannungen in Luft auf.