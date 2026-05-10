Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 11. Mai 2026

Horoskop morgen: Widder

Sie kommen heute besonders gut mit anderen zurecht und können nützliche Kontakte knüpfen. In der Partnerschaft erreichen Sie abends ein neues, besseres Miteinander.

Horoskop morgen: Stier

Ein guter Tag, wenn Sie einen Neubeginn verwirklichen möchten. Leiten Sie morgens die notwendigen Schritte ein! Abends sollten Sie sich Ruhe gönnen. Essen und trinken Sie maßvoll!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund, setzen Sie sich möglichst keiner Kritik aus. Gehen Sie nachmittags auf Abstand, wenn andere Sie unter Druck setzen möchten.

Horoskop morgen: Krebs

Es fällt Ihnen heute zeitweise schwer, sich zu konzentrieren. Verschieben Sie Aufgaben, die Sie fordern und deren sorgfältige Erledigung wichtig für Sie ist.

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Horoskop morgen: Löwe

Sie verschaffen sich am späten Vormittag einen Vorsprung, wenn Sie beherzt und entschlossen zupacken. Lassen Sie sich nicht von den Zweifeln anderer Menschen hemmen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Grenzen Sie sich heute diplomatisch ab, wenn andere zu viel von Ihnen wollen. Bürden Sie sich heute nichts auf und lassen Sie sich nichts aufbürden. Erholen Sie sich mal wieder!

Horoskop morgen: Waage

Drosseln Sie Ihr Tempo! Sie neigen heute dazu, zu schnell zu viel von anderen zu fordern, würden aber nichts damit erreichen. Lassen Sie sich vormittags nicht in Streit verwickeln.

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben heute starke schöpferische Kräfte. Nutzen Sie die Chance zur Verwirklichung einer Idee, die sich Ihnen nachmittags bietet. Gehen Sie abends offen auf andere Menschen zu!

Horoskop morgen: Schütze

Ein kritischer Tag für Abmachungen, Geschäfte und Verträge. Lassen Sie sich nicht übervorteilen oder überreden! Am frühen Abend sollten Sie auf eine Provokation nicht reagieren.

Horoskop morgen: Steinbock

Eine Idee ist langsam reif zur Verwirklichung. Am späteren Nachmittag finden Sie Zugang zu einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Sagen Sie offen, was Sie brauchen!

Horoskop morgen: Wassermann

Ein begonnenes Vorhaben kann sich heute sehr erfreulich weiterentwickeln. Suchen Sie abends Kontakt zu Menschen, die Sie weiterbringen können. Ihre Ideen kommen an!

Horoskop morgen: Fische

Tagsüber dürfen Sie sich nicht verzetteln. Halten Sie an einem Vorsatz konzentriert und entschlossen fest. Der Abend kann sehr schön und freudvoll werden. Gönnen Sie sich etwas!