Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 23. März 2026

Horoskop heute: Widder

Bleiben Sie guter Dinge, auch wenn Sie sich heute mit Kleinkram beschäftigen müssen. Legen Sie sich ins Zeug und erledigen Sie Unwichtiges schnell, dann sind Sie früher wieder frei.

Horoskop heute: Stier

Ziehen Sie heute den Schlussstrich unter ein Kapitel Ihrer Vergangenheit. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln beirren. Am späten Abend sehen Sie neue Perspektiven für sich.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Sie haben einen weitgehend reibungslosen, guten Tag vor sich. Nehmen Sie sich den Freiraum, den Sie für Ihre Verwirklichung brauchen. Über Mittag haben Sie Glück in der Liebe!

Horoskop heute: Krebs

Steuern Sie heute früh gegen, wenn Sie sich unzufrieden oder unausgelastet fühlen. Machen Sie sich nützlich, betätigen Sie sich! Am frühen Abend sollten Sie tolerant sein!

Horoskop heute: Löwe

Am Morgen können Sie mit einem Vorhaben an die richtige Adresse kommen. Sichern Sie sich Unterstützung! Helfen Sie abends einem anderen Menschen aus einer Bedrängnis.

Horoskop heute: Jungfrau

Morgens sind Sie am leistungsfähigsten. Tun Sie sich mit anderen zusammen, Sie erreichen dann noch raschere Fortschritte. Am späteren Abend fassen Sie einen ernsten Entschluss.

Horoskop heute: Waage

Vormittags sind Sie voller Tatendrang, sollten aber nicht einfach über andere hinweggehen. Stimmen Sie sich ab, wenn Sie die Sympathie eines anderen Menschen erhalten wollen.

Horoskop heute: Skorpion

Werden Sie nicht ungeduldig, wenn Sie kleinere Schritte machen, als Sie es sich erwartet haben. Senken Sie Ihre Ansprüche. Handeln Sie unbeirrt und überfordern Sie sich nicht.

Horoskop heute: Schütze

Setzen Sie sich heute gedanklich mit anstehenden Problemen auseinander. Vor allem vormittags finden Sie Lösungen und Auswege. Freuen Sie sich auf einen erholsamen Abend!

Horoskop heute: Steinbock

Denken Sie heute noch einmal über ein Angebot nach, das man Ihnen in den letzten Tagen gemacht hat. Bringen Sie Ihre eigenen Gedanken mit ein, bevor Sie endgültig zusagen.

Horoskop heute: Wassermann

Die Anspannung der letzten Zeit kann sich vormittags mit Macht entladen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft ziehen. Ziehen Sie sich abends früh zurück!

Horoskop heute: Fische

Nach einem hektischen Morgen droht am späten Vormittag eine Absage. Verlassen Sie sich möglichst nur auf sich! Abends dürfen Sie sich von anderen nicht beunruhigen lassen.