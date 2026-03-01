Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 2. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Heute ist nicht unbedingt Ihr Tag. Legen Sie sich nicht mit anderen an, verhalten Sie sich nachgiebiger. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken vernünftig sein und maßhalten.

Horoskop morgen: Stier

Heute werden Sie gefordert. In Beruf und Familie kann es hart zur Sache gehen. Umso wichtiger, dass Sie sich nicht verausgaben. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Gesundheit.

Horoskop morgen: Zwillinge

Vormittags sind Sie ruhig und ausgeglichen. Gehen Sie auf andere zu, führen Sie wichtige Gespräche. Ab dem frühen Nachmittag sollten Sie sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen.

Horoskop morgen: Krebs

In Liebe und Partnerschaft sollten Sie sich heute mehr zu Ihren Wünschen bekennen. Haben Sie keine Scheu! Kapseln Sie sich emotional nicht ab, nur weil Sie unsicher sind.

Horoskop morgen: Löwe

Um die Mittagszeit sollten Sie diplomatisch reagieren, wenn man Sie unter Druck setzt. Gewinnen Sie Zeit, verhalten Sie sich defensiv. Am Abend finden Sie neue Perspektiven.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie sehen heute wieder klarer und sind wieder leistungsfähiger. Nutzen Sie den Vormittag, um liegen gebliebene Arbeiten nachzuholen. Genießen Sie abends Ihre Freiräume.

Horoskop morgen: Waage

Was Sie heute anfangen, muss sehr genau durchdacht sein. Wenn Sie unvorbereitet starten, besteht die Gefahr, dass Sie wenig Spaß und Erfolg haben. Spätabends steigt Ihre Stimmung!

Horoskop morgen: Skorpion

Sie haben einen guten Tag vor sich und können sich weitgehend ungehindert entfalten. Nachmittags dürfen Sie eine erfreuliche Überraschung erwarten. Nutzen Sie eine Chance!

Horoskop morgen: Schütze

Starten Sie in aller Ruhe in diesen Tag. Überstürzen Sie nichts und versuchen Sie nicht, etwas zu erzwingen. Abends begeistert man Sie mit einem fantasievollen Vorschlag.

Horoskop morgen: Steinbock

Offene Angelegenheiten können sich heute im Guten wie im Bösen zuspitzen. Lösen Sie vormittags Konflikte auf, arbeiten Sie abends intensiv an Ihrem beruflichen Fortkommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Bis zum frühen Abend haben Sie viel Kraft, Sie können einen bewegten, lustigen Tag haben. Begegnen Sie mittags mürrischen Menschen mit Humor. Gönnen Sie sich abends Ruhe.

Horoskop morgen: Fische

Sie können in bester Stimmung ein wichtiges Gespräch führen und kommen jemandem näher. Am späten Nachmittag kann eine lang ersehnte Versöhnung stattfinden.