Horoskop: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Horoskop für Montag, 9. März 2026

Horoskop morgen: Widder

Genießen Sie die Zeit bis zum frühen Nachmittag, lassen Sie es sich gut gehen! Abends sollten Sie sich nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen, die Sie eigentlich nichts angehen.

Horoskop morgen: Stier

Am Vormittag haben Sie die Chance, sich mit jemandem auszusöhnen. Machen Sie den ersten Schritt! Zerbrechen Sie sich abends nicht den Kopf über eine alte Schuld.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie kommen mit einem Vorschlag gut an. Setzen Sie sich nachmittags mit Menschen zusammen, die Ihnen bei der Verwirklichung eines größeren Planes helfen können.

Horoskop morgen: Krebs

Halten Sie sich bis zum Spätnachmittag im Hintergrund. Im Miteinander kommt es heute zu Spannungen, die für Sie vermeidbar sind. Denken Sie abends an Ihre Gesundheit.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben einen guten, lebendigen Tag vor sich. Nur am späten Vormittag müssen Sie mit einer Herausforderung zurechtkommen. Planen Sie etwas mehr Zeit für eine Aufgabe ein!

Horoskop morgen: Jungfrau

Verzetteln Sie sich heute nicht! Sie haben mehr Ideen als Zeit zu ihrer Durchführung. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste. Abends kann Sie Eitelkeit Sympathien kosten.

Horoskop morgen: Waage

Nachmittags sollten Sie vorsichtig sein, man könnte versuchen, Sie mit Unwahrheiten zu ködern. Lassen Sie sich am Abend nicht beeindrucken. Andere kochen auch nur mit Wasser!

Horoskop morgen: Skorpion

Es geht bei Ihnen wieder aufwärts. Ein erfreuliches Erlebnis am Vormittag hebt Ihre Stimmung. Haben Sie jetzt ruhig auch den Mut zum Träumen, Sie bekommen eine Chance!

Horoskop morgen: Schütze

Halten Sie sich vormittags ein bisschen zurück. Lassen Sie Ihren Gedanken Spielraum! Nachmittags ist Ihr Rat gefragt. Versuchen Sie, in einer Streitfrage zu vermitteln.

Horoskop morgen: Steinbock

Erwarten Sie sich heute nicht zu viel Entgegenkommen von anderen. Verlassen Sie sich auf sich selbst und Ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Abends entwickeln Sie gute Ideen.

Horoskop morgen: Wassermann

Vormittags kann es noch vereinzelt Turbulenzen geben, ab Mittag bleibt der Tag aber für Sie friedlich. Schenken Sie Ihrem Partner abends Ihre Liebe und Ihr Verständnis.

Horoskop morgen: Fische

Sie haben einen sehr entspannten Tag vor sich. Zum Abend hin sollten Sie aber wachsam werden. Begehen Sie keine Fehler aus Unaufmerksamkeit oder Leichtfertigkeit.