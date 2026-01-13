Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 14. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Bleiben Sie heute in finanziellen Dingen realistisch. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht von Versprechungen ködern oder zu riskanten Unternehmungen verleiten!

Horoskop morgen: Stier

Lassen Sie sich heute nicht von Menschen vereinnahmen, die nur ihren eigenen Nutzen im Auge haben. Suchen Sie den Kontakt zu jemandem, der Sie inspiriert.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben heute weitgehend Handlungsfreiheit. Am Nachmittag sollten Sie bescheiden auftreten und sich nicht frühzeitig festlegen. Lassen Sie sich abends zu nichts überreden.

Horoskop morgen: Krebs

Bis zum frühen Nachmittag sind Sie weniger leistungsfähig als gewöhnlich. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Lassen Sie sich abends von den Plänen eines anderen begeistern!

Horoskop morgen: Löwe

Geben Sie einem anderen Menschen heute das Gefühl der Zugehörigkeit, nehmen Sie sich eines Trauernden an. Abends haben Sie prima Ideen und können Anregungen geben!

Horoskop morgen: Jungfrau

Meiden Sie Menschen, die Sie bedrücken oder belasten könnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie helfen könnten, ist gering. Erst spätabends zeichnet sich eine positive Wende ab.

Horoskop morgen: Waage

Vormittags neigen Sie dazu, vorschnell zu reden und zu handeln. Vorsicht im Straßenverkehr! Am frühen Nachmittag können Sie einen endgültigen Strich unter einen Streit ziehen.

Horoskop morgen: Skorpion

Nutzen Sie den Morgen und den Vormittag für Erledigungen und geschäftliche Vorhaben. Am Vormittag setzen Sie sich durch. Lassen Sie sich abends nicht in Streit verwickeln.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sind heute gesundheitlich nicht voll auf der Höhe und sollten sich schonen. Meiden Sie vor allem nachmittags ungewohnte Belastungen. Setzen Sie sich keinem Stress aus.

Horoskop morgen: Steinbock

Lassen Sie sich bis Mittag nicht in einen Streit verwickeln. Zwingen Sie sich zur Ruhe! Nachmittags und abends entspannen Sie sich zunehmend. Gehen Sie auf Ihren Partner ein!

Horoskop morgen: Wassermann

Morgens kommen Sie gut mit anderen Menschen zurecht, gemeinsame Vorhaben gelingen Ihnen! Nachmittags und abends sollten Sie Ihre Ideale entschlossener vertreten.

Horoskop morgen: Fische

Im Lauf des Tages werden Sie zunehmend ruhiger und gelassener. Nachmittags sollten Sie sich vor Menschen hüten, die nur an ihren eigenen Vorteil denken. Genießen Sie den Abend!