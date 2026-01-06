Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 7. Januar 2026

Horoskop morgen: Widder

Man versucht vormittags, Sie herauszufordern. Gehen Sie auf Provokationen nicht ein, Sie können nichts gewinnen! Abends wittern Sie eine finanzielle Chance.

Horoskop morgen: Stier

Sorgen Sie vormittags für Harmonie. Suchen Sie das Gespräch, vermitteln Sie! Nachmittags müssen Sie zu einem Versprechen stehen, auch wenn Sie dadurch Nachteile haben!

Horoskop morgen: Zwillinge

Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen. Zaudern Sie nicht, wägen Sie nicht zu lange ab! Sie können eine Chance bekommen, die Sie schlagartig ein großes Stück nach vorn bringt!

Horoskop morgen: Krebs

Heute sind Verzögerungen unumgänglich. In Ihrem Terminkalender muss genug Raum für Unerwartetes sein. Abends bringen Ihre positiven Vorschläge einen Durchbruch.

Horoskop morgen: Löwe

Morgens verspüren Sie den schönsten Aufwind und haben viel Kraft. Nutzen Sie eine berufliche Chance. Zum Abend hin entstehen Spannungen. Geduld in der Partnerschaft!

Horoskop morgen: Jungfrau

Nutzen Sie heute Ihre Fantasie, um ein anstehendes Problem zu lösen, Sie können vollkommen neue Wege finden! Widerstehen Sie am frühen Abend einer Versuchung.

Horoskop morgen: Waage

Sie haben die Kraft, ausgleichend auf andere einwirken zu können. Nutzen Sie morgens eine Chance, Frieden zu stiften. Nachmittags sind Sie zu einem Neuanfang bereit.

Horoskop morgen: Skorpion

Ihre Vorschläge und Ideen kommen heute nicht bei jedem an. Das sollte Sie allerdings nicht großartig bekümmern. Im Moment brauchen Sie keine Hilfe auf Ihrem Weg.

Horoskop morgen: Schütze

Die Anspannung der letzten Tage kann sich am Vormittag mit aller Macht entladen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft ziehen.

Horoskop morgen: Steinbock

Der heutige Tag bleibt für Sie weitestgehend störungsfrei. Vernachlässigen Sie am Nachmittag Ihre beruflichen Pflichten nicht. Abends genießen Sie gesellige Stunden.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie entwickeln heute eine immense Kreativität, wenn es um die Verwirklichung Ihrer Wünsche geht. Setzen Sie alle Hebel in Bewegung und werden Sie aktiv.

Horoskop morgen: Fische

Helfen Sie einem anderen Menschen und geben Sie ihm etwas, das Sie nicht mehr benötigen. Zeigen Sie sich vor allem abends von Ihrer großzügigen Seite.