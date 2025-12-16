Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 17. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Gehen Sie heute ganz bewusst auf andere zu, verschließen Sie sich nicht! Machen Sie sich über wechselnde Launen keine Sorgen. Abends dürfen Sie nicht leichtsinnig sein!

Horoskop morgen: Stier

Sie sollten sich nicht mit anderen anlegen, es drohen sonst Nachteile. Verhalten Sie sich vor allem am frühen Nachmittag diplomatisch, abends sollten Sie unverbindlich sein.

Horoskop morgen: Zwillinge

Verzweifeln Sie heute nicht, wenn andere einfach langsamer sind als Sie. Nehmen Sie Rücksicht, halten Sie Abstand. Abends sollten Sie aus dem Bauch heraus entscheiden.

Horoskop morgen: Krebs

Muten Sie sich heute nicht zu viel zu und pflegen Sie Ihre Gesundheit. Vermeiden Sie vor allem in den Mittagsstunden Anstrengungen. Abends profitieren Sie von anderen.

Horoskop morgen: Löwe

Verlassen Sie sich heute nur auf sich selbst, erwarten Sie nichts von anderen. Dann sind Sie nachmittags sicherer vor eventuellen Aufregungen. Verlieren Sie vormittags keine Zeit!

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie sind heute besonders konzentriert und sollten den Abend zur Planung nutzen. Machen Sie sich vor allem über mögliche Verbesserungen Ihrer beruflichen Stellung Gedanken.

Horoskop morgen: Waage

Bleiben Sie jetzt im Umgang mit anderen besonders sachlich. Bieten Sie vormittags keinen Anlass zur Kritik, indem Sie sich leichtsinnig oder unüberlegt verhalten.

Horoskop morgen: Skorpion

Halten Sie sich heute mit leichten Mahlzeiten fit. Bewegen Sie sich immer wieder etwas, um Ihren Kreislauf anzukurbeln. Fordern Sie abends von anderen keine Altschulden ein.

Horoskop morgen: Schütze

Beruflicher Einsatz lohnt sich heute ganz besonders für Sie! Machen Sie sich vormittags in einem gemeinsamen Vorhaben unentbehrlich! Sie können sich langfristig absichern.

Horoskop morgen: Steinbock

Ein guter Tag für Sie! Nutzen Sie kraftvoll alle Chancen, die sich Ihnen bieten. Halten Sie die Augen offen! Nachmittags kommen Sie bei der Umsetzung eines Planes voran.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie haben eine sehr starke Wirkung und viel Einfluss auf andere. Vor allem um die Mittagszeit müssen Sie sich aber um ehrliche Absichten bemühen, um zum Erfolg zu kommen.

Horoskop morgen: Fische

Verwirklichen Sie vormittags ein Vorhaben. Sie haben die richtigen Einfälle und können passende Kontakte herstellen. Handeln Sie am frühen Nachmittag nicht unter Zwang.