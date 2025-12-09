Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 10. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Nehmen Sie in der nächsten Zeit Ihre Partnerschaft etwas ernster. Suchen Sie nach Austausch, schaffen Sie gemeinsame Perspektiven. Lassen Sie sich abends zu nichts überreden.

Horoskop morgen: Stier

Ihre Partnerschaft kann Ihnen in der nächsten Zeit Sicherheit und emotionalen Halt geben. Sorgen Sie für Harmonie! Abends sollten Sie sich nicht vor einer Verantwortung drücken.

Horoskop morgen: Zwillinge

In den Morgenstunden haben Sie heute erstaunliche Einfälle und Vorahnungen. Es lohnt sich, früher aufzustehen! Am Mittag sollten Sie sich nicht unnötig mit anderen anlegen!

Horoskop morgen: Krebs

Ihre größten Stärken sind heute Sachlichkeit und Nüchternheit. Helfen Sie anderen, auf dem Boden zu bleiben. Bereiten Sie für den Abend eine Überraschung für Ihren Partner vor.

Horoskop morgen: Löwe

Am Vormittag müssen Sie mit Widerstand rechnen. Sie sollten wichtige Arbeiten auf den Nachmittag legen! Abends bleibt es ruhig, Sie können mit anderen ins Gespräch kommen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Sie sind voller Tatendrang und kaum zu bändigen. Erwarten Sie aber nicht von den anderen, dass sie Ihrem Tempo folgen. Notfalls müssen Sie einen Alleingang machen!

Horoskop morgen: Waage

Nutzen Sie den Rückenwind, den Sie heute haben! Sie fühlen sich vormittags sehr gut in andere ein und setzen sich mit einer Idee rasch durch. Schieben Sie abends eine ruhige Kugel!

Horoskop morgen: Skorpion

Halten Sie sich heute immer wieder Ihre Ziele vor Augen, um sich zu motivieren. Es fällt Ihnen leicht, sich zu konzentrieren. Gehen Sie an die Bewältigung eines Problems!

Horoskop morgen: Schütze

Stellen Sie sich heute allen Herausforderungen. Sie sind leistungsfähig und verwirklichen Ihre Vorhaben. Lassen Sie sich nachmittags nicht zu Fehlern verleiten.

Horoskop morgen: Steinbock

Offene Angelegenheiten können sich im Guten wie im Schlechten zuspitzen. Lösen Sie vormittags eventuelle Probleme, arbeiten Sie abends intensiv an Ihrem beruflichen Fortkommen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie überzeugen heute andere von der Richtigkeit Ihres Vorgehens. Spielen Sie vor allem vormittags Ihren Einfluss aus. Nachmittags haben Sie viel Freiraum zu Ihrer Entfaltung.

Horoskop morgen: Fische

Ein sehr guter Tag für gemeinsame Vorhaben. Am Vormittag treffen Sie eine Person, die Ihnen eine wichtige Anregung geben kann. Holen Sie sich bei Kollegen Rat!