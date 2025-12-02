Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 3. Dezember 2025

Horoskop morgen: Widder

Nutzen Sie die Zeit bis zum Nachmittag, um Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. Suchen Sie abends das Gespräch mit einem lieben Menschen, nehmen Sie eine Anregung an.

Horoskop morgen: Stier

Konzentrieren Sie sich heute gut, lassen Sie sich nicht von unklaren Gedanken in einen Strudel ziehen! Abends haben Sie ein Erlebnis, das Ihnen einen Impuls gibt.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Auch wenn Sie die Euphorie Ihrer Mitmenschen nicht nachvollziehen können, sollten Sie niemanden mit Zweifeln belasten. Abends haben Sie die Kraft zu konzentrierter Arbeit.

Horoskop morgen: Krebs

Sie setzen sich leicht durch, wenn Sie die Gefühle anderer ansprechen. Missbrauchen Sie diese Kraft aber nicht nur eigennützig. Suchen Sie nach gemeinsamen Zielen!

Horoskop morgen: Löwe

Starten Sie ruhig in diesen Tag, es läuft Ihnen nichts davon. Lassen Sie Ihrer Fantasie vormittags Spielraum. Nachmittags und abends müssen Sie in der Liebe Geduld haben.

Horoskop morgen: Jungfrau

Bis zum späten Vormittag sollten Sie fällige Gespräche geführt haben. Danach kann es zu Missverständnissen kommen. Abends entwickeln Sie ungewohnten Ehrgeiz.

Horoskop morgen: Waage

Lassen Sie sich häusliche Disharmonien nicht anmerken. Über Mittag und am frühen Nachmittag müssen Sie mit ganzer Kraft bei der Sache sein. Nicht von Launen treiben lassen!

Horoskop morgen: Skorpion

Gehen Sie heute ein bisschen mehr auf andere ein, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Gehen Sie zumindest abends ein wenig unter Menschen!

Horoskop morgen: Schütze

Nehmen Sie ein ehrgeiziges Ziel in Angriff! Sie haben in der kommenden Zeit die Kraft, es zu verwirklichen! Machen Sie sich einen gemütlichen Abend, genießen Sie ihn zu zweit.

Horoskop morgen: Steinbock

Vormittags kann es Ihnen schwerfallen, ruhig und gelassen zu bleiben. Ein Erfolgserlebnis am Nachmittag baut Sie seelisch auf. Lassen Sie den Abend langsam ausklingen.

Horoskop morgen: Wassermann

Sie müssen mit Ihren körperlichen Kräften sparsam umgehen. Wirken Sie zielgerichtet. Setzen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu an, wenn Sie auf Hindernisse stoßen.

Horoskop morgen: Fische

Man gibt Ihnen jetzt die Chance, zu zeigen, was wirklich in Ihnen steckt. Setzen Sie sich mit Ihrer ganzen Kraft ein. Mit Verlässlichkeit gewinnen Sie wichtige Pluspunkte.