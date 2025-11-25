Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 26. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Ein begonnenes Vorhaben kann sich heute sehr erfreulich weiterentwickeln. Suchen Sie abends Kontakt zu Menschen, die Sie weiterbringen können. Ihre Ideen kommen an!

Horoskop morgen: Stier

Drosseln Sie Ihr Tempo! Sie neigen heute dazu, zu schnell zu viel von anderen zu fordern, würden aber nichts damit erreichen. Lassen Sie sich vormittags nicht in Streit verwickeln.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Sie haben heute starke schöpferische Kräfte. Nutzen Sie die Chance zur Verwirklichung einer Idee, die sich Ihnen nachmittags bietet. Gehen Sie abends offen auf andere Menschen zu!

Horoskop morgen: Krebs

Tagsüber dürfen Sie sich nicht verzetteln. Halten Sie an einem Vorsatz konzentriert und entschlossen fest. Der Abend kann sehr schön und freudvoll werden. Gönnen Sie sich etwas!

Horoskop morgen: Löwe

Grenzen Sie sich heute diplomatisch ab, wenn andere zu viel von Ihnen wollen. Bürden Sie sich heute nichts auf und lassen Sie sich nichts aufbürden. Erholen Sie sich mal wieder!

Horoskop morgen: Jungfrau

Eine Idee ist langsam reif zur Verwirklichung. Am späteren Nachmittag finden Sie Zugang zu einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Sagen Sie offen, was Sie brauchen!

Horoskop morgen: Waage

Es fällt Ihnen heute zeitweise schwer, sich zu konzentrieren. Verschieben Sie Aufgaben, die Sie fordern und deren sorgfältige Erledigung wichtig für Sie ist.

Horoskop morgen: Skorpion

Ein guter Tag, wenn Sie einen Neubeginn verwirklichen möchten. Leiten Sie morgens die notwendigen Schritte ein! Abends sollten Sie sich Ruhe gönnen. Essen und trinken Sie maßvoll!

Horoskop morgen: Schütze

Ein kritischer Tag für Abmachungen, Geschäfte und Verträge. Lassen Sie sich nicht übervorteilen oder überreden! Am frühen Abend sollten Sie auf eine Provokation nicht reagieren.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie kommen heute besonders gut mit anderen zurecht und können nützliche Kontakte knüpfen. In der Partnerschaft erreichen Sie abends ein neues, besseres Miteinander.

Horoskop morgen: Wassermann

Halten Sie sich heute eher im Hintergrund, setzen Sie sich möglichst keiner Kritik aus. Gehen Sie nachmittags auf Abstand, wenn andere Sie unter Druck setzen möchten.

Horoskop morgen: Fische

Sie verschaffen sich am späten Vormittag einen Vorsprung, wenn Sie beherzt und entschlossen zupacken. Lassen Sie sich nicht von den Zweifeln anderer Menschen hemmen!