Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Horoskop für Mittwoch, 19. November 2025

Horoskop morgen: Widder

Vormittags müssen Sie sich gut konzentrieren und sollten sehr sorgfältig sein. Nehmen Sie eine Auseinandersetzung am Nachmittag nicht zu ernst, die Aufregung legt sich bald wieder.

Horoskop morgen: Stier

Sie sind heute nicht immer ganz bei der Sache. Passen Sie bei verantwortungsvollen Aufgaben auf, dass Ihnen keine Fehler unterlaufen! Ziehen Sie sich abends etwas zurück.

Horoskop morgen: Zwillinge

Die Liebe steht bis Mittag ganz im Vordergrund. Sie können einen neuen, heißen Kontakt knüpfen. Die zweite Tageshälfte und der Abend bleiben ruhig. Machen Sie Pläne!

Horoskop morgen: Krebs

Morgens verläuft eine Besprechung harmonisch, Sie finden Sympathie! Lassen Sie sich am späten Vormittag nicht herausfordern. Unternehmen Sie abends nichts Wichtiges.

Horoskop morgen: Löwe

Setzen Sie Ihre Kraft heute bewusst ein, vermeiden Sie Übertreibungen. Am späteren Abend sind Sie am konzentriertesten und leistungsfähigsten. Sie können ein Problem lösen.

Horoskop morgen: Jungfrau

Ihr Wunsch nach Harmonie kann sich heute erfüllen. Gehen Sie auf jemanden zu, den Sie für sich gewinnen möchten! Nutzen Sie abends die Gelegenheit zu einem Gespräch.

Horoskop morgen: Waage

Zeigen Sie möglichst keine Schwäche, gerade wenn Sie heute jemand unangenehm trifft. Sie würden damit nur weitere Bosheiten herausfordern. Gehen Sie zügig auf Abstand!

Horoskop morgen: Skorpion

Nutzen Sie den Morgen für kraftraubende Arbeiten. Am frühen Nachmittag sollten Sie nicht zu sehr auf andere rechnen. Bleiben Sie abends einem Freund gegenüber tolerant.

Horoskop morgen: Schütze

Sie sollten Ihre Kräfte tagsüber klug und sparsam einsetzen. Nehmen Sie mehr Flüssigkeit zu sich als gewöhnlich! Verbringen Sie den Abend mit einem vertrauten Freund.

Horoskop morgen: Steinbock

Sie entwickeln derzeit eine große Kreativität, wenn es um die Verwirklichung Ihrer Wünsche geht. Setzen Sie alle Hebel in Bewegung, werden Sie aktiv. Beziehen Sie andere mit ein!

Horoskop morgen: Wassermann

Bleiben Sie heute realistisch, dann haben Sie den besten Trumpf in der Hand. Abends können Sie jemanden von einer Unbesonnenheit abhalten, die schlimme Folgen haben könnte.

Horoskop morgen: Fische

Sie neigen gerade dazu, sich ein wenig zu überschätzen. Das kann vor allem im Job Reibereien bringen. Nehmen Sie einen guten Rat an, den man Ihnen vormittags gibt.