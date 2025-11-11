Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 12. November 2025

Horoskop heute: Widder

Sie können von Ratschlägen eines Menschen profitieren, der mehr Erfahrung besitzt als Sie. Nachmittags dürfen Sie auf einen Beweis der Zuverlässigkeit und Treue rechnen.

Horoskop heute: Stier

Sie brauchen heute ein bisschen länger, um an einen anderen Menschen heranzukommen. Suchen Sie nachmittags das Gespräch, gehen Sie ernsthaft auf andere ein.

Horoskop heute: Zwillinge

Genießen Sie diesen friedlichen Tag. Entspannen Sie sich, tanken Sie neue Kraft! Abends ergibt sich für Sie die Möglichkeit zu einer neuen Zusammenarbeit. Bringen Sie sich ein!

Horoskop heute: Krebs

Tagsüber müssen Sie sich durchbeißen. Nehmen Sie eine zeitweilige Lustlosigkeit nicht zu ernst. Abends bekommen Sie eine Menge Auftrieb, Sie können andere beeindrucken.

Horoskop heute: Löwe

Lassen Sie sich heute nicht psychisch unter Druck setzen. Vor allem abends besteht die Gefahr, dass Sie um des lieben Friedens Willen zu schnell zu viel versprechen. Bleiben Sie sich treu!

Horoskop heute: Jungfrau

Sie sollten sich vormittags nicht stressen oder von wirren Ideen verunsichern lassen. Abends müssen Sie Ihre Grenzen deutlich aufzeigen, wenn man Sie vereinnahmen will.

Horoskop heute: Waage

Sie können sich heute im Beruf durch Ihren Einsatz auszeichnen und einen Vorteil erringen. Springen Sie vormittags für einen anderen ein. Nehmen Sie sich abends Zeit zum Genuss.

Horoskop heute: Skorpion

Ab dem späten Vormittag können Sie Ihre Kraft ungehindert entfalten und Ihre Ideen erfolgreich durchsetzen. Sie bekommen die Unterstützung Höhergestellter. Reden Sie miteinander!

Horoskop heute: Schütze

Überschätzen Sie sich und Ihre Kräfte heute nicht! Fordern Sie nicht zu viel, erwarten Sie kein besonderes Entgegenkommen. Am frühen Abend bessert sich die Stimmung erheblich.

Horoskop heute: Steinbock

Sie neigen dazu, sich emotional abzukapseln. Am frühen Nachmittag sollten Sie mehr Bereitschaft zum Miteinander zeigen. Beweisen Sie, dass es Ihnen mit einer Beziehung ernst ist.

Horoskop heute: Wassermann

Nehmen Sie vormittags Rücksicht auf Ihren Körper, starten Sie gemächlich in den Tag! Nach einem unauffälligen Tag steigt Ihre Laune abends steil nach oben. Unternehmen Sie etwas!

Horoskop heute: Fische

Unternehmen Sie vormittags nichts Wichtiges. Am späten Nachmittag bekommen Sie eine Chance zum Neuanfang. Befreien Sie sich aus einer einengenden Situation.