Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 5. November 2025

Horoskop heute: Widder

Es kann Sie heute etwas verunsichern, wenn andere gute Laune haben. Ziehen Sie sich ruhig ein bisschen zurück, wenn Sie Ihre Ruhe haben wollen. Man ist Ihnen nicht böse.

Horoskop heute: Stier

Treffen Sie heute keine Entscheidungen, vor allem wenn Sie sich unter Druck fühlen. Bringen Sie keine Streitpunkte auf den Tisch. Seien Sie im Straßenverkehr sehr vorsichtig!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Spannungen in Ihrer Partnerschaft sollten vormittags Ihre anderen Lebensbereiche nicht negativ beeinflussen. Trennen Sie Ihr Privat- und Ihr Berufsleben klarer voneinander.

Horoskop heute: Krebs

Nutzen Sie den Tag, um sich beruflich nach vorn zu bringen. Machen Sie Pläne, bereiten Sie neue Schritte sorgfältig vor. Nachmittags können Sie jemandem aus der Patsche helfen.

Horoskop heute: Löwe

Gönnen Sie sich heute Erholung. Machen Sie sich einen ruhigen Tag! Ein Mittagessen mit guten Freunden oder Ihrem Partner kann ein schönes Erlebnis für Sie werden.

Horoskop heute: Jungfrau

Überlasten Sie sich heute nicht, vor allem körperlich. Gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Zu reichliches und zu spätes Essen und Trinken würde Sie nachts um den Schlaf bringen.

Horoskop heute: Waage

Bleiben Sie heute unauffällig im Hintergrund, verschwenden Sie keine Kraft durch übertriebenen Ehrgeiz. Genießen Sie den Abend zu zweit, lassen Sie es sich gut gehen.

Horoskop heute: Skorpion

Morgens und vormittags dürfen Sie nichts übereilen oder verschusseln. Machen Sie sich einen kleinen Plan! Lassen Sie sich abends von einem anderen Menschen bezaubern.

Horoskop heute: Schütze

Halten Sie sich bis zum Nachmittag eher zurück. Sie neigen dazu, sich reizen und in Kämpfe verwickeln zu lassen. Frischen Sie abends eine alte Freundschaft auf.

Horoskop heute: Steinbock

Morgens haben Sie eine Gelegenheit, sich im Beruf zu bewähren. Übernehmen Sie Verantwortung, auch wenn Sie dadurch Mehrarbeit haben. Lassen Sie es abends ruhig angehen.

Horoskop heute: Wassermann

Am späteren Vormittag kann ein angenehmer Kontakt zustande kommen. Doch Vorsicht – keine Versprechungen machen, diskret sein! Am späteren Abend setzen Sie sich durch.

Horoskop heute: Fische

Sie sollten sich heute nicht zu einem Alleingang hinreißen lassen, auch wenn ihnen andere zu langsam sein mögen. Abends bekommen Sie eine Gelegenheit, sich zu verwirklichen.