Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 29. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder

Sie entdecken neue Wege zur Verwirklichung eines Vorhabens. Ein optimistischer Mensch hilft Ihnen dabei nachmittags selbstlos weiter. Gehen Sie mit Ihren Plänen nach außen!

Horoskop heute: Stier

Sie befinden sich im Aufwind! Nachmittags und abends können Sie Ihre Vorstellungen verwirklichen und dürfen eine wirksame Förderung erwarten. Sie haben Glück!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Widerspruch und Widerstand vertragen Sie heute schlecht. Dennoch sollten Sie kompromissbereit sein, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Überfordern Sie niemanden!

Horoskop heute: Krebs

Gehen Sie vormittags auf einen Kompromiss ein, den man Ihnen anbietet, auch wenn er Ihnen Mühe bereitet. Nachmittags finden Sie innerlich zur Ruhe. Genießen Sie den Abend.

Horoskop heute: Löwe

Konzentrieren Sie sich heute gut, lassen Sie sich nicht von unklaren Gedanken in einen Strudel ziehen! Abends haben Sie ein Erlebnis, das Ihnen einen Willensimpuls gibt.

Horoskop heute: Jungfrau

Sie können heute von der Sachkenntnis und Sorgfalt anderer Menschen profitieren. Schauen Sie sich gute Tricks ab! Vormittags braucht man Ihre tatkräftige Unterstützung.

Horoskop heute: Waage

Bis zum Nachmittag sollten Sie sich möglichst zurückziehen. Sie sind extrem beeinflussbar und könnten zu Fehlern verleitet werden. Zum Abend hin gewinnen Sie an Widerstandskraft.

Horoskop heute: Skorpion

Heute ist nicht Ihr Tag. Sie kommen nur schwer in die Gänge und sind weniger leistungsfähig als sonst. Erledigen Sie nur das Wichtigste, das aber dafür besonders sorgfältig!

Horoskop heute: Schütze

Morgens und vormittags können schon aus kleinen Ursachen Konflikte entstehen. Halten Sie lieber etwas Abstand. Abends sollten Sie sich nicht voreilig festlegen.

Horoskop heute: Steinbock

Powern Sie sich in der ersten Tageshälfte nicht aus, teilen Sie sich Ihre Kraft klug ein. Am Nachmittag müssen Sie sich einer anstrengenden Herausforderung gewachsen zeigen.

Horoskop heute: Wassermann

Lassen Sie sich heute in nichts verwickeln. Bürden Sie sich nichts auf, was Sie in Ihrer Freiheit beschränken würde. Wirken Sie am Abend positiv auf Ihren Partner ein!

Horoskop heute: Fische

Vor allem vormittags haben Sie starken Auftrieb und verwirklichen rasch, was Sie sich vorgenommen haben. Setzen Sie sich über Hindernisse hinweg! Genießen Sie abends die Liebe!