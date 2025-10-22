Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 22. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie dürfen heute nicht über die Stränge schlagen und sollten sich eng an eventuelle Vorgaben halten. Eine Nachlässigkeit kann Sie in eine unangenehme Situation bringen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben einen bunten, lebendigen Tag vor sich. Nachmittags könnten Sie sich auf ein kleines Liebesabenteuer einlassen. Pokern Sie abends nicht zu hoch, wenn es um Gefühle geht.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Lassen Sie sich morgens nicht provozieren, bleiben Sie gelassen, auch wenn andere hektisch sein mögen. Abends können Sie anderen helfen, mit Spannungen zurechtzukommen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Handeln Sie heute besonnen, treffen Sie keine übereilten Entscheidungen. Ein verlockendes Angebot, das man Ihnen nachmittags macht, sollten Sie erst noch gründlich prüfen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sollten sich heute nicht überanstrengen. Sie verlieren rasch Kraft und laden nur langsam wieder nach. Ein gemütlicher, erholsamer Abend im Bett würde Ihnen gut tun.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sollten sich jetzt nicht zu sehr von Zweifeln hemmen lassen. Tun Sie, was getan werden muss, ohne zu lange darüber nachzudenken. Zeigen Sie sich abends versöhnlich.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie den Vormittag und den frühen Nachmittag für wichtige Angelegenheiten. Nachmittags lässt Ihre Konzentration nach, Sie neigen zu Leichtsinns- und Flüchtigkeitsfehlern.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Grenzen Sie sich heute frühzeitig ab, wenn andere versuchen, Psychodruck auszuüben. Nachmittags und abends drohen in der Partnerschaft Turbulenzen. Seien Sie tolerant!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Geben Sie sich heute auch mit einem Scheinfrieden zufrieden, wenn es dadurch ruhig bleibt. In der Partnerschaft sollten Sie sich tolerant verhalten. Lassen Sie Freiräume zu!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Die Spannungen der letzten Tage klingen ab, Sie finden zu guter Form zurück. Denken Sie über die Möglichkeiten zu einem Neuanfang nach. Abends können Sie den ersten Schritt tun.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie wittern heute neue berufliche Chancen für sich. Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie Ihre Gedanken spazieren gehen. Sie können sich abends die Hilfe eines Mitstreiters sichern.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie ein ehrgeiziges Ziel in Angriff! Sie haben in der kommenden Zeit die Kraft, es zu verwirklichen! Machen Sie es sich abends gemütlich, genießen Sie zu zweit.