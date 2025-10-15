Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 15. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie dürfen heute nicht unter Zeitdruck geraten. Planen Sie gut vor, lassen Sie Lücken in Ihrem Terminkalender. Nachmittags dürfen Sie sich nicht auspowern, sparen Sie Kraft!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Haben Sie heute ein offenes Ohr für die Vorschläge anderer, halten Sie nicht an einem Irrtum fest! Nachmittags sollten Sie ein gut gemeintes Friedensangebot annehmen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Lassen Sie sich von der Kritik, die andere heute immer wieder an Ihnen üben können, nicht verunsichern. Nehmen Sie brauchbare Anregungen an, sehen Sie Übertreibungen nach.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie finden nachmittags den Ausweg aus einer Schwierig-keit. Suchen Sie die Unterstützung von Menschen, die ähnlich denken wie Sie. Der Abend stimmt Sie zuversichtlich.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Behalten Sie heute die Übersicht, wenn andere versuchen, Sie zu verunsichern oder gar zu ängstigen. Suchen Sie zum Abend hin den Kontakt zu Menschen, die Sie anregen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

In den Morgenstunden haben Sie kreative Einfälle, die Sie sich notieren und später verwirklichen sollten. Reagieren Sie am späten Vormittag flexibel, wenn Zeitdruck entsteht.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Vermeiden Sie ungewohnte Anstrengungen, Sie ermüden leichter und sind zeitweise unkonzentriert. Handeln Sie nachmittags entschlossen. Sie können einen Vorsprung gewinnen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben heute sehr gute Erfolgsaussichten. Vormittags dürfen Sie mit Hilfe durch andere rechnen. Schalten Sie am Abend einen Gang zurück, erholen Sie sich, tanken Sie neue Kraft!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie sich vormittags etwas Zeit für Experimente. Sie haben viele gute Ideen und können neue Wege für sich finden. Abends lohnt es sich für Sie, entschlossen zu handeln.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags können Sie Ihren Willen durchsetzen. Bleiben Sie dran, glauben Sie an sich! Nachmittags dürfen Sie nicht auf einen Trick hereinfallen. Gehen Sie auf Nummer sicher!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Rechnen Sie vormittags nicht mit zu viel Entgegenkommen. Verlassen Sie sich nur auf sich selbst! Am Abend setzen Sie sich durch, wenn Sie resolut auftreten. Nicht abwimmeln lassen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Konzentrieren Sie sich heute auf Ihre eigenen Angelegenheiten, lassen Sie andere allein mit Schwierigkeiten fertig werden. Weichen Sie abends aus, wenn man Sie unter Druck setzen will.