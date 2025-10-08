Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 8. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Treffen Sie heute keine wichtigen Entscheidungen. Lassen Sie sich auf nichts ein, auch wenn man versucht, Sie mit einem interessanten Angebot zu ködern. Sie könnten viel verlieren!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Holen Sie heute einen anderen auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn er sich überschätzt. Abends dürfen Sie nicht unachtsam oder überstürzt handeln. Seien Sie vorsichtig!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Der Vormittag bleibt ruhig, Sie finden entspannt in Ihr Gleis. Nachmittags und abends sollten Sie Auseinandersetzungen meiden. Lassen Sie sich in der Partnerschaft nicht reizen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Verrennen Sie sich heute nicht in ein Vorurteil. Richten Sie sich nur danach, wie sich ein anderer Mensch Ihnen gegenüber verhält. Denken Sie spätabends über einen Neuanfang nach!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Entfalten Sie sich im Hintergrund. In der direkten Konfrontation könnten Sie anderen unterlegen sein. Am späteren Nachmittag haben Sie eine schöne Chance in der Liebe!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen guten Tag vor sich und können kraftvoll voranschreiten. Erledigen Sie liegengebliebene Arbeiten und schaffen Sie sich so Freiräume für neue Projekte!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben heute ein starkes Gespür für die geheimen Absichten und Gedanken anderer. Vor allem vormittags können Sie diese Gabe einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Machen Sie sich einen aktiven, abwechslungsreichen Tag! Sie können sich bestens amüsieren! Meiden Sie abends Menschen, die nervös oder aggressiv auf Sie wirken.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sollten eine anstehende Entscheidung heute fällen. Drücken Sie sich nicht vor unbequemen Schritten, wenn Sie so zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit finden.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Geben Sie heute anderen Menschen Anregungen, um rascher zu Fortschritten zu kommen. Nehmen Sie es abends nicht übel, wenn man sich nicht in jedem Punkt nach Ihnen richtet.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Bleiben Sie heute kritisch, wenn man Sie für die Mitwirkung an einem Vorhaben gewinnen will. Gehen Sie sicher, dass man Sie nicht nur ausnutzen oder übervorteilen will.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht in Wortgefechte oder Streitigkeiten verwickeln, gehen Sie nicht zu sehr auf Widersprüche ein. Lassen Sie sich abends nicht täuschen!