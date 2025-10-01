Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 1. Oktober 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie erreichen viel, wenn Sie vormittags Ihren Charme spielen lassen. Ein Lächeln bringt mehr als viele Worte! Abends sollten Sie sich nicht einschüchtern lassen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Packen Sie eine Gelegenheit, die sich Ihnen heute bietet, entschlossen am Schopf. Am späteren Vormittag kann Ihnen ein Freund einen wertvollen Hinweis zum Weiterkommen geben.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Haben Sie heute Geduld, wenn andere nicht gleich verstehen, was Sie meinen oder wollen. Treffen Sie nachmittags keine Entscheidungen, Sie lassen sich von Versprechungen blenden.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie sind tagsüber seelisch unausgeglichen und fühlen sich schnell angegriffen. Halten Sie sich mittags von Menschen fern, deren Stachel Sie fürchten. Abends bauen Sie wieder auf.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie müssen heute Kompromisse machen. Lehnen Sie sich nicht unnötig auf, verrennen Sie sich nicht in Fehler. Abends sollten Sie Ihren Partner nicht mit Ihren Launen belasten.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich von Versprechen nicht einfangen. Machen Sie keine Zusagen und unterschreiben Sie nichts! Weichen Sie aus, wenn Sie nachmittags unter Druck gesetzt werden.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Begeben Sie sich heute keinesfalls in die Abhängigkeit von einem anderen, Sie müssten schon bald mit Nachteilen dadurch rechnen. Stellen Sie sich abends einer Herausforderung.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Heute ist der Tag für weitreichende Entscheidungen. Machen Sie sich über Ihre finanzielle Sicherheit Gedanken. Vormittags beeindrucken Sie mit Entschlossenheit.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Bis zum Nachmittag haben Sie viele Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und jemandem näherzukommen. Freuen Sie sich nachmittags mit einem anderen über seinen Erfolg!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nach Spannungen am Morgen und am Vormittag werden im Tagesverlauf Lösungen für aufgeworfene Probleme sichtbar. Machen Sie die Krise zur Chance! Einigen Sie sich.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vertrauen Sie heute auf Ihre Erfahrung, wenn sich eine neue Herausforderung stellt. Es wäre zu kraftaufwendig, neue Wege zu suchen. Machen Sie es sich abends schön!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Befreien Sie sich heute von Ihren Vorurteilen und gehen Sie offen auf andere zu! Vormittags sind Sie recht reizbar, lehnen Sie sich gegen Unabänderliches nicht zu sehr auf.