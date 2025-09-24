Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 24. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ihre schöpferischen Kräfte und Ihre Einfälle sind heute sehr gefragt. Sie sollten aber auch an Ihren Vorteil denken. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht zu billig abspeisen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Heute sollten Sie keine überzogenen Forderungen stellen. Treten Sie bescheiden auf, Sie bekommen sonst vielleicht gar nichts. Begleichen Sie am späten Abend eine Schuld.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Am Morgen erkennen Sie eine Chance, nutzen Sie sie entschlossen! Nachmittags haben Sie den Freiraum, Ihre Gedanken schweifen zu lassen. Lassen Sie mehr Fantasie zu!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Setzen Sie sich heute für einen Menschen ein, der in Not ist. Versuchen Sie, gangbare Wege aufzuzeigen. Lassen Sie sich spätabends nicht in eine Auseinandersetzung verwickeln.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Hadern Sie nicht mit Ihrem Schicksal, wenn sich Hindernisse vor Ihnen auftun. Beweisen Sie Entschlossenheit und Mut. Nachmittags dürfen Sie nicht in eine Falle gehen!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Mit Ihrer Unbefangenheit können Sie heute immer wieder anderen Menschen ihre Sorgen nehmen, Ihr Rat ist gefragt. Setzen Sie sich nachmittags und abends für mehr Harmonie ein.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Vormittags sollten Sie sich körperlich nicht zu sehr verausgaben. Essen Sie mittags nur leicht. Lassen Sie sich nachmittags von einem scheinbar verlockenden Angebot nicht blenden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Bis zum frühen Nachmittag haben Sie Gelegenheit, Ordnung zu schaffen und die eine oder andere Sache glücklich abzuschließen. Am späten Nachmittag bekommen Sie Hilfe.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie wirken heute auf andere besonders überlegen und ausgeglichen. Am frühen Abend lohnt es sich für Sie, Ihre Meinung entschieden zu vertreten. Man hört schließlich auf Sie.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ein guter Tag für Sie, wenn Sie sich flexibel auf Veränderungen einstellen. Abends können Sie mit Unterstützung durch andere rechnen. Am frühen Nachmittag nichts versprechen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich nicht einengen oder unter Druck setzen. Übernehmen Sie keine neue Verantwortung, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass Sie ihr auch gewachsen sind.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Im Beruf kommen Sie vormittags gut voran. Konzentrieren Sie sich auf eine Hauptaufgabe! Nachmittags sollten Sie sich eine Pause gönnen. Haben Sie abends Geduld mit dem Partner.