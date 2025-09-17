Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 17. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bis zum Nachmittag müssen Sie mit Turbulenzen rechnen. Lassen Sie sich von der Unruhe anderer nicht anstecken, verhalten Sie sich vor allem über die Mittagsstunden defensiv!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie den Vormittag für größere Arbeiten. Nachmittags sinkt Ihre Leistungskurve, Sie haben es schwerer, sich zu konzentrieren. Halten Sie sich abends von Aufregungen fern.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Bleiben Sie heute in finanziellen Dingen sehr realistisch. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht von Versprechungen ködern oder zu riskanten Unternehmungen verleiten!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nehmen Sie sich morgens die Zeit, zu überlegen, wo Sie den Hebel ansetzen müssen. Dann kommen Sie rasch und leicht zu einem Erfolg. Überzeugen Sie andere mit Ihrer Entschlossenheit.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich heute nicht in unnötige Reibereien verwickeln. Verzichten Sie notfalls auf eine Vergünstigung. Beweisen Sie Fairness und Vernunft! Der Abend wird ruhig.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Auch wenn Sie sich heute unverstanden fühlen, sollten Sie sich nicht abkapseln, sondern im Gespräch gemeinsame Lösungen suchen. Verletzen Sie einen nahestehenden Menschen nicht!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben einen kraftvollen Tag vor sich. Vormittags setzen Sie sich mit Ihren Argumenten durch. Spätnachmittags kann sich Ihnen unvermutet eine Gelegenheit bieten.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Muten Sie sich heute nicht zu viel zu, pflegen Sie Ihre Gesundheit. Vermeiden Sie vor allem in den Mittagsstunden ungewohnte Anstrengungen. Abends profitieren Sie von anderen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Heute ist nicht so recht Ihr Tag. Vormittags drohen Reibereien mit Vorgesetzten. Verhalten Sie sich diplomatisch. Seien Sie mittags vorsichtig im Straßenverkehr. Suchen Sie abends Ruhe.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie sich vor allem vormittags nicht zu einem Machtkampf herausfordern. Sie würden heute kaum gewinnen. Abends sollten Sie sich zurückziehen und bewusst entspannen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben heute die Chance, Schwierigkeiten und Belastungen aufzuarbeiten. Machen Sie reinen Tisch, machen Sie sich frei! Abends gibt Ihnen ein älterer Mensch gute Anstöße.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Genießen Sie diesen Tag. Verbringen Sie ihn, wenn es Ihnen möglich ist, in einer geschmackvollen Atmosphäre. Schauen Sie dabei nicht zu sehr aufs Geld, gönnen Sie sich etwas!