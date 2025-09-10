Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 10. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Offene Angelegenheiten können sich heute im Guten wie im Bösen zuspitzen. Lösen Sie vormittags Konflikte auf, arbeiten Sie abends intensiv an Ihrem beruflichen Fortkommen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Starten Sie in aller Ruhe in diesen Tag. Überstürzen Sie nichts und versuchen Sie nicht, etwas zu erzwingen. Abends begeistert man Sie mit einem fantasievollen Vorschlag.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vormittags sind Sie ruhig und ausgeglichen. Gehen Sie auf andere zu, führen Sie wichtige Gespräche. Ab dem frühen Nachmittag sollten Sie sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen guten Tag vor sich und können sich weitgehend ungehindert entfalten. Nachmittags dürfen Sie eine erfreuliche Überraschung erwarten. Nutzen Sie eine Chance!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sehen heute wieder klarer und sind wieder leistungsfähiger. Nutzen Sie den Vormittag, um liegen gebliebene Arbeiten nachzuholen. Genießen Sie abends Ihre Freiräume.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Was Sie heute anfangen, muss sehr genau durchdacht sein. Wenn Sie unvorbereitet starten, besteht die Gefahr, dass Sie wenig Spaß und Erfolg haben. Spätabends steigt Ihre Stimmung!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

In Liebe und Partnerschaft sollten Sie sich heute mehr zu Ihren Wünschen bekennen. Haben Sie keine Scheu! Kapseln Sie sich emotional nicht ab, nur weil Sie unsicher sind.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Heute ist nicht unbedingt Ihr Tag. Legen Sie sich nicht mit anderen an, verhalten Sie sich nachgiebiger. Abends sollten Sie beim Essen und Trinken vernünftig sein und maßhalten.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Um die Mittagszeit sollten Sie diplomatisch reagieren, wenn man Sie unter Druck setzt. Gewinnen Sie Zeit, verhalten Sie sich defensiv. Am Abend finden Sie neue Perspektiven.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie können in bester Stimmung ein wichtiges Gespräch führen und kommen jemandem näher. Am späten Nachmittag kann eine lang ersehnte Versöhnung stattfinden.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute werden Sie gefordert. In Beruf und Familie kann es hart zur Sache gehen. Umso wichtiger, dass Sie sich nicht verausgaben. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Gesundheit.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Bis zum frühen Abend haben Sie viel Kraft, Sie können einen bewegten, lustigen Tag haben. Begegnen Sie mittags mürrischen Menschen mit Humor. Gönnen Sie sich abends Ruhe.