Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 3. September 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Steuern Sie heute früh gegen, wenn Sie sich unzufrieden oder unausgelastet fühlen. Machen Sie sich nützlich, betätigen Sie sich! Am frühen Abend sollten Sie tolerant sein!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nach einem hektischen Morgen droht am späten Vormittag eine Absage. Verlassen Sie sich möglichst nur auf sich! Abends dürfen Sie sich von anderen nicht beunruhigen lassen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben einen weitgehend reibungslosen, guten Tag vor sich. Nehmen Sie sich den Freiraum, den Sie für Ihre Verwirklichung brauchen. Über Mittag haben Sie Glück in der Liebe!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Ziehen Sie heute den Schlussstrich unter ein Kapitel Ihrer Vergangenheit. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln beirren. Am späten Abend sehen Sie neue Perspektiven für sich.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Bleiben Sie guter Dinge, auch wenn Sie sich heute mit Kleinkram beschäftigen müssen. Legen Sie sich ins Zeug und erledigen Sie Unwichtiges schnell, dann sind Sie früher wieder frei.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags sind Sie voller Tatendrang, sollten aber nicht einfach über andere hinweggehen. Stimmen Sie sich ab, wenn Sie die Sympathie eines anderen Menschen erhalten wollen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Am Morgen können Sie mit einem Vorhaben an die richtige Adresse kommen. Sichern Sie sich Unterstützung! Helfen Sie abends einem anderen Menschen aus einer Bedrängnis.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Setzen Sie sich heute gedanklich mit anstehenden Problemen auseinander. Vor allem vormittags finden Sie Lösungen und Auswege. Freuen Sie sich auf einen erholsamen Abend!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Morgens sind Sie am leistungsfähigsten. Tun Sie sich mit anderen zusammen, Sie erreichen dann noch raschere Fortschritte. Am späteren Abend fassen Sie einen ernsten Entschluss.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Denken Sie heute noch einmal über ein Angebot nach, das man Ihnen in den letzten Tagen gemacht hat. Bringen Sie Ihre eigenen Gedanken mit ein, bevor Sie endgültig zusagen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Die Anspannung der letzten Zeit kann sich vormittags mit Macht entladen. Achten Sie darauf, dass Sie keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft ziehen. Ziehen Sie sich abends früh zurück!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Werden Sie nicht ungeduldig, wenn Sie kleinere Schritte machen, als Sie es sich erwartet haben. Senken Sie Ihre Ansprüche. Handeln Sie unbeirrt und überfordern Sie sich nicht.