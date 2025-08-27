Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 27. August 2025

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags gehen Sie mit viel Schwung zu Werke. Übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben. Am späteren Nachmittag ist dann die Luft raus. Erholen Sie sich!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie dürfen sich heute von anderen Menschen viel erwarten, man kommt Ihnen offen und freundlich entgegen. Bekennen Sie sich vormittags zu Ihren Bedürfnissen, auch in der Liebe!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Schließen Sie eine begonnene Unternehmung im Lauf dieses Tages ab. Nachmittags hilft Ihnen ein anderer beim letzten Schliff. Gönnen Sie sich abends bewusst Ruhe und Entspannung.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie heute Ihre Seele baumeln. Klinken Sie sich aus Verpflichtungen aus und machen Sie sich einen ruhigen Tag. Abends dürfen Sie sich nicht von Versprechen ködern lassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sind recht reizbar und sollten sich, vor allem nachmittags und abends, nicht von Launen treiben lassen. Am frühen Abend besteht Unfallgefahr, verhalten Sie sich vorsichtig!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Verhalten Sie sich heute vorsichtig. Sie dürfen, gerade wenn es um Wichtiges geht, Ihr Pulver nicht zu früh verschießen. Am Abend finden Sie und Ihr Partner zusammen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich am Vormittag nicht längerfristig festlegen. Sie brauchen im Moment Ihre Flexibilität. Am Nachmittag sollten Sie ein unbedachtes Wort nicht persönlich nehmen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben einen sehr guten, aktiven Tag vor sich. Am späten Vormittag überwinden Sie eine Schwierigkeit. Lassen Sie sich abends zu neuen Plänen anregen!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Konzentrieren Sie sich heute weitgehend auf sich selbst. Lassen Sie sich von anderen nicht stören. Weichen Sie mittags Stresssituationen bewusst aus.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ihr Partner kann heute Ihre Unterstützung brauchen. Gehen Sie auf seine Wünsche und Gefühle ein. Ein Missverständnis müssen Sie so schnell wie möglich aus der Welt schaffen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verzetteln Sie sich tagsüber nicht in einer Vielzahl von Plänen. Beschäftigen Sie sich nur mit dem Wichtigsten. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht von anderen ablenken.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Machen Sie heute keine falschen Versprechungen. Bleiben Sie sich selbst und Ihren Mitmenschen gegenüber ehrlich! Gehen Sie abends keine finanziellen Abenteuer ein!