Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 29. April 2026

Horoskop morgen: Widder

Im Beruf müssen Sie sich heute ganz korrekt verhalten. Beißen Sie die Zähne zusammen, auch wenn Sie langweilige Jobs erfüllen müssen. Lassen Sie sich abends nicht provozieren!

Horoskop morgen: Stier

Tagsüber müssen Sie mit Widerständen rechnen, die sich nur mit Geduld überwinden lassen. Am Abend wird die Stimmung lockerer. Sie können einen wertvollen Kontakt knüpfen.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop morgen: Zwillinge

Starten Sie gemächlich in den Tag, trödeln Sie vormittags ruhig ein bisschen herum. Pflegen Sie nachmittags einen Kontakt. Abends sollten Sie sparsam mit Alkohol umgehen.

Horoskop morgen: Krebs

Sie wirken heute stark auf andere und können Ihren Einfluss nutzen. Leiten Sie die Verwirklichung eines neuen Projektes ein. Man wird Ihnen kaum Widerstand bieten können.

Horoskop morgen: Löwe

Sie haben heute immer wieder gute Gelegenheiten, sich erfolgreich einzusetzen, sollten aber mit Ihrer Kraft sparsam umgehen. Über Mittag müssen Sie einer Forderung nachkommen!

Horoskop morgen: Jungfrau

Überprüfen Sie vormittags ein Vorhaben daraufhin, ob Sie auch gefühlsmäßig dahinterstehen können. Am Abend sollten Sie Ihrer Familie oder Ihrem Partner Zeit schenken.

Horoskop morgen: Waage

Nehmen Sie die Kritik anderer ernst, bemühen Sie sich um Klarheit, Ordnung und ein Miteinander. Abends lockern Sie mit Ihrer Unbefangenheit die Stimmung Ihrer Freunde auf.

Horoskop morgen: Skorpion

Stehen Sie vormittags zu einer Versprechung, Sie müssten sonst mit Nachteilen rechnen. Nachmittags und abends entspannt sich die Stimmung zunehmend. Erholen Sie sich!

Horoskop morgen: Schütze

Lassen Sie sich nicht von Ihrer inneren Unruhe zu unbedachten Handlungen treiben. Haben Sie Geduld! Bleiben Sie mittags im Hintergrund, lassen Sie sich in nichts verstricken.

Horoskop morgen: Steinbock

Nehmen Sie Vorhaben, die Sie gemeinsam mit anderen verwirklichen müssen, morgens in Angriff. Zum Mittag hin bauen sich Aggressionen auf. Machen Sie sich einen ruhigen Abend.

Horoskop morgen: Wassermann

Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn sich andere heute vorwiegend um sich selbst kümmern. Am Abend müssen Sie mit einer Absage rechnen. Verlassen Sie sich nur auf sich selbst!

Horoskop morgen: Fische

Verbringen Sie diesen Tag mit Menschen, die Ihnen emotional nahestehen. Sie können eine sehr angenehme, genussvolle Zeit verleben. Abends geben Sie einem anderen seelischen Halt.