Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 22. April 2026

Horoskop heute: Widder

Verrennen Sie sich heute nicht in ein Vorurteil. Richten Sie sich nur danach, wie sich ein anderer Mensch Ihnen gegenüber verhält. Denken Sie spätabends über einen Neuanfang nach!

Horoskop heute: Stier

Machen Sie sich einen aktiven, abwechslungsreichen Tag! Sie können sich bestens amüsieren! Meiden Sie abends Menschen, die nervös oder aggressiv auf Sie wirken.

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht in Wortgefechte oder Streitigkeiten verwickeln, gehen Sie nicht zu sehr auf Widersprüche ein. Lassen Sie sich abends nicht täuschen!

Horoskop heute: Krebs

Treffen Sie heute keine wichtigen Entscheidungen. Lassen Sie sich auf nichts ein, auch wenn man versucht, Sie mit einem interessanten Angebot zu ködern. Sie könnten viel verlieren!

Horoskop heute: Löwe

Geben Sie heute anderen Menschen Anregungen, um rascher zu Fortschritten zu kommen. Nehmen Sie es abends nicht übel, wenn man sich nicht in jedem Punkt nach Ihnen richtet.

Horoskop heute: Jungfrau

Bleiben Sie heute kritisch, wenn man Sie für die Mitwirkung an einem Vorhaben gewinnen will. Gehen Sie sicher, dass man Sie nicht nur ausnutzen oder übervorteilen will.

Horoskop heute: Waage

Sie haben heute ein starkes Gespür für die geheimen Absichten und Gedanken anderer. Vor allem vormittags können Sie diese Gabe einsetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Horoskop heute: Skorpion

Entfalten Sie sich im Hintergrund. In der direkten Konfrontation könnten Sie anderen unterlegen sein. Am späteren Nachmittag haben Sie eine schöne Chance in der Liebe!

Horoskop heute: Schütze

Sie sollten eine anstehende Entscheidung heute fällen. Drücken Sie sich nicht vor unbequemen Schritten, wenn Sie so zu mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit finden.

Horoskop heute: Steinbock

Sie haben einen guten Tag vor sich und können kraftvoll voranschreiten. Erledigen Sie liegengebliebene Arbeiten und schaffen Sie sich so Freiräume für neue Projekte!

Horoskop heute: Wassermann

Der Vormittag bleibt ruhig, Sie finden entspannt in Ihr Gleis. Nachmittags und abends sollten Sie Auseinandersetzungen meiden. Lassen Sie sich in der Partnerschaft nicht reizen.

Horoskop heute: Fische

Holen Sie heute einen anderen auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn er sich überschätzt. Abends dürfen Sie nicht unachtsam oder überstürzt handeln. Seien Sie vorsichtig!