Horoskop: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 20. Mai 2026

Horoskop heute: Widder

Sie können Bewegung in eine festgefahrene Situation bringen. Machen Sie nachmittags einem anderen klar, was er eigentlich verändern müsste. Sie erkennen, woran es fehlt!

Horoskop heute: Stier

Seien Sie heute besonders aufmerksam, dass Ihnen keine Fehler passieren. Eine Unbedachtsamkeit könnte Ihnen vermeidbare Nachteile bringen. Genießen Sie den Abend zu zweit!

Neugierig auf die Entwicklungen des ganzen Monats? Sehen Sie sich hier an, was Ihr aktuelles Monatshoroskop verrät.

Horoskop heute: Zwillinge

Vormittags müssen Sie in einem Gespräch Festigkeit beweisen. Bereiten Sie sich vor, überlegen Sie sich gute Argumente für Ihr Tun! Sorgen Sie abends aktiv für Harmonie!

Horoskop heute: Krebs

Um die Mittagszeit können Sie mit ein wenig Fantasie und Erfindungsreichtum ein schwerwiegendes Problem lösen. Bauen Sie auf die Hilfe eines Menschen, den Sie gern haben.

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Horoskop heute: Löwe

Halten Sie heute mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht hinter dem Berg! Auch wenn Sie es erst nicht vermuten würden, folgt man Ihnen schließlich. Abends sehen Sie klar.

Horoskop heute: Jungfrau

Bringen Sie anstehende Arbeiten zügig vom Tisch, schieben Sie nichts vor sich her. In den kommenden Tagen werden Sie über Freiräume in Ihrem Terminplan sehr dankbar sein.

Horoskop heute: Waage

Sie neigen heute dazu, sich überreden und übervorteilen zu lassen. Geben Sie in Konfliktsituationen nicht zu früh nach. Spätabends sollten Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen.

Horoskop heute: Skorpion

Vormittags kann Ihnen ein Geheimnis zu Ohren kommen. Freuen Sie sich über das Vertrauen, aber behalten Sie es für sich. Suchen Sie am Abend den Austausch mit anderen!

Horoskop heute: Schütze

Ziehen Sie sich heute zurück und arbeiten Sie intensiv an einem Plan. Vormittags sehen Sie klarer, wie es für Sie weitergehen kann. Riskieren Sie am frühen Nachmittag nicht zu viel!

Horoskop heute: Steinbock

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Nachmittags sollten Sie in einem Gespräch sachlich bleiben und sich nicht von Vorurteilen lenken lassen.

Horoskop heute: Wassermann

Nehmen Sie düstere Gedanken und Vorahnungen nicht zu ernst. Lassen Sie sich nicht in Ihrem Vorwärtsdrang hemmen. Nachmittags finden Sie fantasievolle Lösungen.

Horoskop heute: Fische

Ein plötzliches Ereignis kann heute für Sie die Notwendigkeit zum Umdenken bewirken. Nutzen Sie vor allem die Mittagsstunden, um sich über Ihr weiteres Vorgehen klar zu werden.